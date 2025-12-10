Головна Спорт Новини
Федерація лижних видів спорту визнала нейтральною росіянку Непряєву, яка незаконно відвідувала Крим

Артем Худолєєв
Федерація лижних видів спорту визнала нейтральною росіянку Непряєву, яка незаконно відвідувала Крим
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
зображення: x.com/ChuprinRoman

Непряєва отримала можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) визнала нейтральною атлеткою російську лижницю Дар'ю Непряєву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIS.

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Тепер Непряєва має можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

