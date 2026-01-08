Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді
У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться ще з однією представницею Великої Британії – Сонай Картал
фото: Reuters

Світоліна продовжує боротьбу за титул

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія), здобувши перемогу над британкою Кеті Бултер у двох сетах. Про це повідомляє «Главком».

У стартовій партії Світоліна поступалася 0:2, однак зуміла перехопити ініціативу, повівши 4:2. Попри те що у дев’ятому геймі Бултер скоротила відставання, Еліна довела сет до перемоги без тайбрейку – 7:5.

Другий сет також видався конкурентним, але Світоліна дотиснула суперницю з рахунком 6:4.

WTA 250. Окленд. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Кеті Бултер (Велика Британія) – 7:5, 6:4.

У чвертьфіналі українська тенісистка зустрінеться ще з однією представницею Великої Британії – Сонай Картал, яка на попередній стадії обіграла німкеню Еллу Зайдель.

Нагадаємо, Марта Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Як повідомлялося, чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок. 

Читайте також:

Теги: Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костюк: Маленьку каструлю борщу приготувати практично неможливо, завжди виходить цілий каза
Тенісистка Костюк назвала улюблену страву, яку може приготувати самостійно
4 сiчня, 17:13
Марта Костюк заявила, що наразі не має наміру займатися політикою
Чи має намір Марта Костюк йти у політику? Відповідь тенісистки
3 сiчня, 14:02
19-річний Сарксян посідає 1094 місце у світовому рейтингу
Черговий тенісист відмовився від російського громадянства
31 грудня, 2025, 18:00
Калініна зіграє у кваліфікації Australian Open
Чотири українські тенісисти потрапили до кваліфікації Australian Open
24 грудня, 2025, 18:08
Пан Женьлун переважно виступав на змаганнях у Китаї
Китайський тенісист отримав вирок за організацію договірних матчів
23 грудня, 2025, 14:28
В одному з фіналів на турнірі серії Мастерс у парному розряді Вавринка поступився українцю Олександру Долгополову
Екстретя ракетка світу оголосив про завершення спортивної кар'єри
21 грудня, 2025, 02:39
Тенісистка вперше отримала запрошення на комерційний турнір, і відзначилася перемогами у складі своєї команди
Костюк стала переможницею World Tennis League
21 грудня, 2025, 01:20
Олександра Олійникова вперше зіграє в основній сітці Мейджора
Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open
9 грудня, 2025, 12:05
Даніель не лише вільно володіє російською мовою, а й слухає музику цієї країни
Німецький тенісист справив весілля під пісню російського пропагандиста
8 грудня, 2025, 15:16

Новини

Санон і Ковляр зіграли в українському дербі в матчі баскетбольного Єврокубку
Санон і Ковляр зіграли в українському дербі в матчі баскетбольного Єврокубку
Вирішальні матчі та жеребкування. Що чекає на збірну України з футболу в 2026 році
Вирішальні матчі та жеребкування. Що чекає на збірну України з футболу в 2026 році
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді
Стало відомо, чи візьмуть участь російські скелетоністи в Олімпіаді-2026
Стало відомо, чи візьмуть участь російські скелетоністи в Олімпіаді-2026
Українці та латвійці провели акцію проти участі росіян у Кубку Європи зі скелетону
Українці та латвійці провели акцію проти участі росіян у Кубку Європи зі скелетону
Виконавчий директор американського гольфу склав повноваження через сімейні обставини
Виконавчий директор американського гольфу склав повноваження через сімейні обставини

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua