Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді

Світоліна продовжує боротьбу за титул

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія), здобувши перемогу над британкою Кеті Бултер у двох сетах. Про це повідомляє «Главком».

У стартовій партії Світоліна поступалася 0:2, однак зуміла перехопити ініціативу, повівши 4:2. Попри те що у дев’ятому геймі Бултер скоротила відставання, Еліна довела сет до перемоги без тайбрейку – 7:5.

Другий сет також видався конкурентним, але Світоліна дотиснула суперницю з рахунком 6:4.

WTA 250. Окленд. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Кеті Бултер (Велика Британія) – 7:5, 6:4.

У чвертьфіналі українська тенісистка зустрінеться ще з однією представницею Великої Британії – Сонай Картал, яка на попередній стадії обіграла німкеню Еллу Зайдель.

