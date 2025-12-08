Лікарі діагностували рак у бельгійського волейболіста, який підтримав війну проти України

Деру брав участь у зустрічі клубу «Локомотив-Новосибірськ» з учасниками російського вторгнення в Україну

33-річний бельгійський волейболіст російського «Локомотива» Сем Деру пройде курс хіміотерапії – у нього лікарі діагностували онкологію. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба клубу з РФ.

«Після планового обстеження у Сема Деру було діагностовано онкологічне захворювання – він має пройти курс хіміотерапії», – йдеться у заяві пресслужби «Локомотива».

Деру грає за російські клуби з 2019 року. У 2025 році волейболіст підписав контракт із новосибірським «Локомотивом».

Нещодавно Сем Деру потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначалося, що він є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займався пропагандою війни.

11 жовтня Сем Деру брав участь у публічній зустрічі гравців клубу «Локомотив» з учасниками російського вторгнення в Україну, які отримали інвалідність.

Пропагандистський захід проходив у Новосибірську і був присвячений так званому «Кубку захисники вітчизни Новосибірської області», в якому брали участь російські окупанти з інвалідністю.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

