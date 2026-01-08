Головна Спорт Новини
Санон і Ковляр зіграли в українському дербі в матчі баскетбольного Єврокубку

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Санон і Ковляр зіграли в українському дербі в матчі баскетбольного Єврокубку
Іссуф Санон відіграв 16 хвилин, набрав 6 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач
«Шльонськ» Санона поступився «Хапоєлю» Скапінцева

Зустріч українців відбулась в рамках матчу Єврокубку – «Шльонськ» Іссуфа Санона та наставника збірної України Айнарса Багатскіса поступився «Хапоєлю» Єрусалим. Про це повідомляє «Главком».

Іссуф Санон відіграв 16 хвилин, набрав 6 очок (1/4 двоочкові, 4/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач при 1 втраті. В складі «Хапоєлю» 15 хвилин зіграв Дмитро Скапінцев, набрав 1 очко (0/2 двоочкові, 1/2 штрафні), зробив 1 підбирання при 2 втратах та 3 фолах.

Ще в одному матчі Єврокубку «Будучность» несподівано поступилась «Паніоніосу» 85:97, для якого це лише друга перемога в турнірі цього року, тоді як чорногорська команда втратила друге місце в групі. Олександр Ковляр провів на майданчику 18 хвилин, набрав 8 очок (1/1 двоочкові, 2/5 триочкові), віддав 2 передачі при 3 втратах та 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

