Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу
Костюк у двох сетах перемогла Анісімову
фото: Getty Images

У боротьбі за вихід до півфіналу Костюк зустрінеться з переможницею гри між росіянкою Андрєєвою та чешкою Носковою

Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру WTA у Брісбені. Про це повідомляє «Главком».

У матчі 1/8 фіналу українська тенісистка у двох сетах сенсаційно здолала третю ракетку світу американку Аманду Анісімову.

У першій партії Костюк святкувала перемогу з рахунком 6:4, зробивши ключовий брейк у дев’ятому геймі.

Другий сет також пройшов під контролем українки: за рівного рахунку 3:3 Марта виграла три гейми поспіль і завершила матч із результатом 6:3.

У боротьбі за вихід до півфіналу Марта Костюк зустрінеться з переможницею протистояння між росіянкою Міррою Андрєєвою та чешкою Ліндою Носковою.

WTA. Брісбен. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, 16) – Аманда Анісімова (США, 2) – 6:4, 6:3.

Нагадаємо, Марта Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок. 

Наразі Анісімова є четвертою ракеткою світу
Костюк назвала тенісистку, яка її найбільше вразила у 2025 році
3 сiчня, 11:38
Найкращою позицією Марти Костюк у світовому рейтингу є шістнадцяте місце
Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік
2 сiчня, 18:15
Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб
Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб інтерв’ю
2 сiчня, 10:00
Пан Женьлун переважно виступав на змаганнях у Китаї
Китайський тенісист отримав вирок за організацію договірних матчів
23 грудня, 2025, 14:28
Тепер у кар'єрі Алькараса настане новий етап, адже більшість його виступів проходили під керівництвом Ферреро
Перша ракетка світу змінить тренера перед початком нового сезону
18 грудня, 2025, 13:50
Найвищим досягненням у кар'єрі Калініної був фінал на Мастерсі в Римі, де вона знялася по ходу матчу проти Олени Рибакіної
Калініна виграла свій перший після повернення на корт титул
15 грудня, 2025, 14:18
Француз грав переважно на ґрунтових кортах у Європі та Південній Америці
Французький тенісист отримав 20-річний бан
12 грудня, 2025, 16:50
Олександра Олійникова вперше зіграє в основній сітці Мейджора
Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open
9 грудня, 2025, 12:05
Даніель не лише вільно володіє російською мовою, а й слухає музику цієї країни
Німецький тенісист справив весілля під пісню російського пропагандиста
8 грудня, 2025, 15:16

