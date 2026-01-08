Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу

У боротьбі за вихід до півфіналу Костюк зустрінеться з переможницею гри між росіянкою Андрєєвою та чешкою Носковою

Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру WTA у Брісбені. Про це повідомляє «Главком».

У матчі 1/8 фіналу українська тенісистка у двох сетах сенсаційно здолала третю ракетку світу американку Аманду Анісімову.

У першій партії Костюк святкувала перемогу з рахунком 6:4, зробивши ключовий брейк у дев’ятому геймі.

Другий сет також пройшов під контролем українки: за рівного рахунку 3:3 Марта виграла три гейми поспіль і завершила матч із результатом 6:3.

У боротьбі за вихід до півфіналу Марта Костюк зустрінеться з переможницею протистояння між росіянкою Міррою Андрєєвою та чешкою Ліндою Носковою.

WTA. Брісбен. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, 16) – Аманда Анісімова (США, 2) – 6:4, 6:3.

Нагадаємо, Марта Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок.