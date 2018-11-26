Факундо Феррейра хоче покинути «Бенфіку» вже взимку
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Розсилка
Факундо Феррейра
Фото взяте з сайту dynamomania.com
Аргентинець незадоволений кількістю ігрового часу у команді
Екс-нападник «Шахтаря», який зараз виступає за «Бенфіку», Факундо Феррейра сподівається продовжити кар'єру в іншому клубі.
Аргентинський форвард незадоволений своїм становищем в клубі і наполягає на переході в іншу команду, повідомляє видання Record.
Варто зазначити, що Феррейра є другим найбільш високооплачуваним гравцем португальського клубу.
У поточному сезоні чемпіонату Португалії аргентинець провів за «Бенфіку» тільки три матчі, в яких відзначився одним голом.
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Джерело: Динамомания