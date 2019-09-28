Життя – біль: «Карпати» знову програли сільській команді (відео)



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Франсіско Ді Франко - символ перемог сучасних «Карпат» ФК «Карпати»

Під тренером Романом Санжаром захиталося крісло

Львівські «Карпати» продовжують котитися на дно під керівництвом передового тренера Романа Санжара. Поступившись у серії пенальті команді першої ліги «Інгулець» з села Петрове на Кропивниччині, галичани зазнали домашньої поразки в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги від іще однієї сільської команди.

«Карпати» (Львів) – «Колос» (Ковалівка) – 1:2

Голи: 0:1 – Євген Смирний (8). 1:1 – Назарина (28). 1:2 – Олександр Волков (44)

На 75-й хвилині Понде не реалізував пенальті (воротар)

«Карпати»: Підківка – Марвін Мартінс, Тім Голл, Сергій Вакуленко, Дубинчак – Кльоц (к) (Фране Войковіч, 65), Франсіско Ді Франко (Мелвін Лоренцен, 76), Назарина – Кирило Кириленко (Александру Бойчук, 58), Крістіан Понде, Жоао Дженнінґс. Тренер – Роман Санжар

«Колос»: Євген Волинець (к) – Олексій Зозуля, Вадим Парамонов, Максим Максименко, Олександр Чорноморець – Оріховський – Олег Ільїн (Олег Кожушко, 80), Денис Костишин (В’ячеслав Рябов, 69), Євген Смирний (Кізілатеш, 56), Олександр Волков – Нехтій. Тренер – Руслан Костишин

Судді: Іван Бондар – Євген Петраков, Сергій Приступа (всі – Київ)

Попередження: Кльоц (2), Жоао Дженнінґс (26), Назарина (38), Сергій Вакуленко (71) – Оріховський (4), Денис Костишин (6), Вадим Парамонов (67), Кізілатеш (73), Олександр Чорноморець (74), Нехтій (83)

28 вересня. Львів. Стадіон «Україна». 1 651 глядач

Після цієї перемоги «Колос» наздогнав команди чернігівської «Десни» і київського «Динамо» і ділить у таблиці друге-четверте місця. Попереду тільки «Шахтар», у якого на десять очок більше. «Карпати» мають вісім пунктів, посідають дев’яте місце і поки не входять у зону вильоту.