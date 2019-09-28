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    Життя – біль: «Карпати» знову програли сільській команді (відео)

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    Франсіско Ді Франко - символ перемог сучасних&nbsp;&laquo;Карпат&raquo; - Життя – біль: «Карпати» знову програли сільській команді (відео)
    Франсіско Ді Франко - символ перемог сучасних «Карпат»
    ФК «Карпати»

    Під тренером Романом Санжаром захиталося крісло

    Львівські «Карпати» продовжують котитися на дно під керівництвом передового тренера Романа Санжара. Поступившись у серії пенальті команді першої ліги «Інгулець» з села Петрове на Кропивниччині, галичани зазнали домашньої поразки в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги від іще однієї сільської команди.

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    «Карпати» (Львів) – «Колос» (Ковалівка) – 1:2

    Голи: 0:1 – Євген Смирний (8). 1:1 – Назарина (28). 1:2 – Олександр Волков (44)

    На 75-й хвилині Понде не реалізував пенальті (воротар)

    «Карпати»: Підківка – Марвін Мартінс, Тім Голл, Сергій Вакуленко, Дубинчак – Кльоц (к) (Фране Войковіч, 65), Франсіско Ді Франко (Мелвін Лоренцен, 76), Назарина – Кирило Кириленко (Александру Бойчук, 58), Крістіан Понде, Жоао Дженнінґс. Тренер – Роман Санжар

    «Колос»: Євген Волинець (к) – Олексій Зозуля, Вадим Парамонов, Максим Максименко, Олександр Чорноморець – Оріховський – Олег Ільїн (Олег Кожушко, 80), Денис Костишин (В’ячеслав Рябов, 69), Євген Смирний (Кізілатеш, 56), Олександр Волков – Нехтій. Тренер – Руслан Костишин

    Судді: Іван Бондар – Євген Петраков, Сергій Приступа (всі – Київ)

    Попередження: Кльоц (2), Жоао Дженнінґс (26), Назарина (38), Сергій Вакуленко (71) – Оріховський (4), Денис Костишин (6), Вадим Парамонов (67), Кізілатеш (73), Олександр Чорноморець (74), Нехтій (83)

    28 вересня. Львів. Стадіон «Україна». 1 651 глядач

    Після цієї перемоги «Колос» наздогнав команди чернігівської «Десни» і київського «Динамо» і ділить у таблиці друге-четверте місця. Попереду тільки «Шахтар», у якого на десять очок більше. «Карпати» мають вісім пунктів, посідають дев’яте місце і поки не входять у зону вильоту.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати Франсіско Ді Франко Сергій Вакуленко Роман Підківка Олександр Волков Євген Смирний Крістіан Понде Владислав Дубинчак Павло Оріховський ФК «Колос» (Ковалівка) Марвін Мартінс Дмитро Кльоц Фране Войковіч Тім Голл Олексій Зозуля Максим Максименко В’ячеслав Рябов Олександр Чорноморець Руслан Костишин Денис Костишин Жоао Дженнінґс Євген Волинець Вадим Парамонов Роман Санжар Єгор Назарина Александру Бойчук Кирило Кириленко Олег Ільїн Владислав Нехтій Олег Кожушко Мелвін Лоренцен Джемаль Кізілтеш
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