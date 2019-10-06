«Олександрія» завдала «Карпатам» шостої поразки в сезоні (відео)



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«Олександрія» перемогла вдома «Карпати» Фейсбук

Львів’яни програли втретє поспіль в чемпіонаті України

«Олександрія» перемогла вдома львівські «Карпати» в матчі 10-го туру чемпіонату України.

«Олександрія» - «Карпати» (Львів) – 2:1

Гол: 1:0 – Гречишкін (50). 1:1 – Халл (58). 2:1 – Бабогло (82)

«Олександрія»: Паньків - Стецьків, Дубра, Бабогло, Мірошниченко – Довгий (Третяков, 46), Гречишкін, Запорожан – Задерака (Безбородько, 62), Сітало, Шастал (Бухал, 79). Тренер – Володимир Шаран.

«Карпати»: Кудрик - Мартінс, Халл, Вакуленко, Дубинчак – Вербний, Ді Франко, Назарина – Лоренцен (Кльоц, 81), Бойчук, Дженнінгс. Тренер – Роман Санжар.

Попередження: Стецьків (7), Безбородько (83) – Дубинчак (64), Вербний (75)

Судді: Іванов – Запороженко, Марулін, Абдула.

6 жовтня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

Основні події поєдинку розгорнулися по перерві. У першій 45-хвилинці суперники створили чимало небезпечних моментів та реалізувати бодай один не змогли.

А на 50-й хвилині Гречишкін ударом низом відкрив рахунок.

Та гості швидко відігралися, коли Халл потужним ударом під поперечину ледь не зірвав сітку з воріт.

Останнє слово було все ж за господарями. Бабогло покарав голкіпера гостей за помилку на виході.

Відтак «Карпати» зазнали шостої в чемпіонаті та третьої поспіль поразки.

У наступному турі «Олександрія» грає 20 жовтня в Києві проти «Динамо», а «Карпати» днем раніше зійдуться зі «Львовом».