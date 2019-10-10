«Фанатам» команди першої ліги доплачують за вболівання по 50 гривень



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На дальньому плані - організований фан-сектор «Агробізнесу» Фіона Козак

Керівники деяких українських клубів створюють ілюзію вболівання

Волочиський «Агробізнес» приваблює на трибуни «фанатів», доплачуючи за вболівання гроші. Про це на власній сторінці у «Фейсбуку» розповів мастодонт фанатського руху івано-франківського «Прикарпаття» Олександр Заславський.

«Хотів розказати про справжніх «болільників», - написав Олександр. - Днями відвідав славетне місто Волочиськ, де місцевий «агрокруасан» (так прикарпатці називають клуб, президентом якого є Олег Собуцький, - прим.) грав з улюбленою командою. Після матчу я побачив, як до сектору «фанатів» господарів підійшов працівник їхнього місцевого клубу і роздав по 50 гривень кожному. Потім зібрав прапори і пішов собі геть, засмучений перемогою «Прикарпаття».

Зауважимо, що клуб «Агробізнес» з’явився в 2016-му році. Олег Собуцький з однойменною агрофірмою взявся спонсорувати створену в 1974 році волочиську любительську команду «Збруч» і відразу переіменував її на честь свого підприємства, найвідомішим хлібо-булочним виробом якого є круасани. У «Збруча» був свій фанатський сектор, але пан Собуцький розігнав його з допомогою правоохоронних органів через начебто безчинства на стадіоні.

На тижні пан Собуцький відзначився тим, що без вагомих причин звільнив із посади тренера команди Остапа Маркевича.