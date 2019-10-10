«Фанатам» команди першої ліги доплачують за вболівання по 50 гривень
Керівники деяких українських клубів створюють ілюзію вболівання
Волочиський «Агробізнес» приваблює на трибуни «фанатів», доплачуючи за вболівання гроші. Про це на власній сторінці у «Фейсбуку» розповів мастодонт фанатського руху івано-франківського «Прикарпаття» Олександр Заславський.
«Хотів розказати про справжніх «болільників», - написав Олександр. - Днями відвідав славетне місто Волочиськ, де місцевий «агрокруасан» (так прикарпатці називають клуб, президентом якого є Олег Собуцький, - прим.) грав з улюбленою командою. Після матчу я побачив, як до сектору «фанатів» господарів підійшов працівник їхнього місцевого клубу і роздав по 50 гривень кожному. Потім зібрав прапори і пішов собі геть, засмучений перемогою «Прикарпаття».
Зауважимо, що клуб «Агробізнес» з’явився в 2016-му році. Олег Собуцький з однойменною агрофірмою взявся спонсорувати створену в 1974 році волочиську любительську команду «Збруч» і відразу переіменував її на честь свого підприємства, найвідомішим хлібо-булочним виробом якого є круасани. У «Збруча» був свій фанатський сектор, але пан Собуцький розігнав його з допомогою правоохоронних органів через начебто безчинства на стадіоні.
На тижні пан Собуцький відзначився тим, що без вагомих причин звільнив із посади тренера команди Остапа Маркевича.