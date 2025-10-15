Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги

На фанатській трибуні було піднято банер зі словами «Слава Росії»

Перед матчем «Црвени Звезди» з литовським «Жальгірісом» пролунала пісня «Росія, моя кохана»

Фанати белградського клубу «Црвена Звезда» організувала акцію на підтримку країни-агресора Росії перед матчем баскетбольної Євроліги. Про це повідомляє «Главком».

Перед початком зустрічі між белградською «Црвеною Зіркою» та литовським «Жальгірісом» на домашній арені сербського клубу прозвучала пісня «Росія, моя кохана» у виконанні співачки Павлини Радованович.

Також під час гри на фанатській трибуні було піднято банер зі словами «Слава Росії» та прапор із перекресленим логотипом НАТО.

Матч «Црвени Звезди» проти «Жальгіріса» закінчився перемогою сербської команди з рахунком 88:79.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».