Прихильниця Путіна попросила Міжнародну федерація лижного спорту допустити її до Олімпіади

Таталіна є представницею російського військового клубу ЦСКА

Російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року. Про це інформує «Главком».

Російські спортсмени не беруть участі у турнірах під егідою FIS з 2022 року через війну Росії проти України.

В Instagram Таталіна опублікувала фото з банерами, де написано: «FIS, дозвольте мені знову відібратися на Олімпійські ігри. Моя мрія – олімпійське золото».

«Це був довгий і непростий шлях із останніх Олімпійських ігор. У мене не було можливості виступати на змаганнях – не через травми чи результати, а через рішення, які були далеко поза моїм контролем. Тепер усе зводиться до одного питання: чи дозволять мені повернутися на світову арену, яку я найбільше люблю? Це мій шанс зберегти олімпійську мрію живою», – написала Таталіна.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Вона також поставила лайк та прокоментувала пост із російським олігархом Романом Ротенбергом. Він потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Таталіна є підписницею сторінки очільника «Putin Team» Олександра Овєчкіна в Instagram. Також вона слідкує за пропагандистською сторінкою «Новости сверхдержавы» у соціальній мережі Вконтакте.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Нагадаємо, міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти підтримки війни у соцмережі Instagram російськими ковзанярками, які раніше отримали «нейтральний» статус.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про російських ковзанярок Ксенію Коржову, Анну Уразову та Олександру Саютіну. Ці спортсменки отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. Однак, в Instagram вони лайкали дописи на підтримку війни та російського диктатора Володимира Путіна

Як повідомлялося, Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Також дві інші нейтральні спортсменки Анна Уразова та Олександра Саютіна теж лайкали дописи на підтримку війни.