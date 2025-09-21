Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прихильниця Путіна попросила Міжнародну федерація лижного спорту допустити її до Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Прихильниця Путіна попросила Міжнародну федерація лижного спорту допустити її до Олімпіади
Таталіна хоче на Олімпіаду

Таталіна є представницею російського військового клубу ЦСКА

Російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року. Про це інформує «Главком».

Російські спортсмени не беруть участі у турнірах під егідою FIS з 2022 року через війну Росії проти України.

В Instagram Таталіна опублікувала фото з банерами, де написано: «FIS, дозвольте мені знову відібратися на Олімпійські ігри. Моя мрія – олімпійське золото».

«Це був довгий і непростий шлях із останніх Олімпійських ігор. У мене не було можливості виступати на змаганнях – не через травми чи результати, а через рішення, які були далеко поза моїм контролем. Тепер усе зводиться до одного питання: чи дозволять мені повернутися на світову арену, яку я найбільше люблю? Це мій шанс зберегти олімпійську мрію живою», – написала Таталіна.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Вона також поставила лайк та прокоментувала пост із російським олігархом Романом Ротенбергом. Він потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Таталіна є підписницею сторінки очільника «Putin Team» Олександра Овєчкіна в Instagram. Також вона слідкує за пропагандистською сторінкою «Новости сверхдержавы» у соціальній мережі Вконтакте.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Нагадаємо, міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти підтримки війни у соцмережі Instagram російськими ковзанярками, які раніше отримали «нейтральний» статус.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про російських ковзанярок Ксенію Коржову, Анну Уразову та Олександру Саютіну. Ці спортсменки отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. Однак, в Instagram вони лайкали дописи на підтримку війни та російського диктатора Володимира Путіна

Як повідомлялося, Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Також дві інші нейтральні спортсменки Анна Уразова та Олександра Саютіна теж лайкали дописи на підтримку війни.

Теги: росія Олімпіада пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
12 вересня, 10:04
Чим проєвропейські політики відрізняються від проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
9 вересня, 14:38
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
29 серпня, 05:53
Російський диктатор зустрівся з головою КНР
Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
31 серпня, 14:29
Трамп зробив заяву щодо України
Президент США заінтригував заявою про «цікаві подробиці» війни в Україні
2 вересня, 22:36
Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі
Росія визнала влучання в будинок уряду Білгородщини
10 вересня, 10:22
Кадиров заявив, що цілей так званої СВО ще не досягнуто
Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні
7 вересня, 15:18
Ігор Таро підкреслив, що в Естонії наразі немає підстав для закриття кордону
Естонія визначилась з позицією щодо закриття кордону з Росією
18 вересня, 05:20
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
19 вересня, 03:50

Новини

Прихильниця Путіна попросила Міжнародну федерація лижного спорту допустити її до Олімпіади
Прихильниця Путіна попросила Міжнародну федерація лижного спорту допустити її до Олімпіади
Україна здобула олімпійську ліцензію у фігурному катанні
Україна здобула олімпійську ліцензію у фігурному катанні
Судаков був визнаний найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії
Судаков був визнаний найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії
На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук
На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук
Збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат світу без нагород
Збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат світу без нагород
Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією
Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua