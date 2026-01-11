Федерація бобслею та скелетону погрожує Україні через акцію проти війни

8 січня представники українського, шведського та латвійського скелетону провели масштабну акцію проти війни в Україні

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) вдалася до погроз та заявила, що український тренер Дмитро Ткаченко порушив кодекс поведінки IBSF. Про це повідомляє «Главком».

«На жаль, нам стало відомо, що ваш тренер Дмитро Ткаченко разом зі своєю командою порушив Кодекс поведінки IBSF (Кодекс поведінки IBSF для тренерів, персоналу NF та членів оточення) під час сьогоднішнього тренування на Кубку Європи зі скелетону в Інсбруку.

Вони тримали прикріплені плакати з політичними повідомленнями. Це є порушенням Кодексу поведінки IBSF», – зазначила IBSF.

Плакатами з політичними повідомленнями федерація назвала заклики припинити війну в Україні.

«IBSF винесла офіційне попередження та доручила йому негайно припинити таку поведінку. Якщо команда продемонструє цей або будь-який подібний знак або зробить будь-яким іншим чином подібну заяву, можуть бути вжиті дисциплінарні заходи.

Як вам відомо, IBSF є політично нейтральною відповідно до свого Статуту та зобов'язана дотримуватися всіх відповідних правил та положень. Крім того, вам відомо, що Апеляційний трибунал IBSF доручив IBSF дозволити спортсменам з Росії брати участь за суворих правил.

Ми просимо вас доручити вашому тренеру дотримуватися Кодексу поведінки IBSF та утримуватися від будь-яких подальших політичних повідомлень під час діяльності IBSF», – повідомила IBSF.

Рішення федерації «Главкому» прокоментував Голова Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич.

«Яка убогість від IBSF», – заявив він.

Росіяни брали участь у етапах Кубку Європи в австрійському Інсбруку 9 та 10 січня. 8 січня, під час офіційного тренування неповнолітні члени збірної України зі скелетону з плакатами та світлинами, на яких зображені вчинені росіянами злочини в Україні, провели акцію протести. До українців також долучилися представники збірної Латвії та Швеції.

Скелетоністи з країни-агресора до цього востаннє виступали на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року на Олімпійських іграх у Пекіні.