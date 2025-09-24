Головна Спорт Новини
Американський баскетболіст Рід повернувся до складу «Прикарпаття-Говерли»

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Рід народився в Баффало та провів 4 сезони в в Національній асоціації студентського спорту (NCAA)

28-річний Рід проведе свій другий сезон у складі «Прикарпаття-Говерли»

Американський легіонер Латерренс Рід повернувся до складу «Прикарпаття-Говерли», про що повідомив клуб з Івано-Франківська.

28-річний Рід проведе свій другий сезон у складі команди і четвертий загалом в Україні.

Рід народився в Баффало та провів 4 сезони в в Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за Нортвестерн Стейт Демонс із Луїзіани.

В сезоні 2022/23 американець грав за «Черкаські Мавпи», за які в 13 матчах набирав у середньому 8.6 очка, 3.0 підбирання та 1.5 передачі. В сезоні 2023/24 американець виступав за Кривбас, у складі якого в середньому за 32 хвилини набирав 18.4 очка, 4.5 підбирання та 3.5 передачі.

По ходу минулого сезону Рід приєднався до «Прикарпаття-Говерли», за яку зіграв 14 матчів, у яких набирав у середньому 17.9 очка, 2.7 підбирання, 3.3 передачі.

У першому турі регулярного чемпіонату Суперліги «Прикарпаття-Говерла» зіграє зі «Старим Луцьком» в Івано-Франківську 4 жовтня.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

