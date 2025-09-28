«Дніпро» припинив боротьбу у Кубку Європи ФІБА
«Дніпро» вдруге програло румунському клубу «Корона Брашов»
Чемпіон України «Дніпро» програв другий матч кваліфікації Кубка Європи ФІБА, поступившись румунському клубу «Корона Брашов» із рахунком 64:95. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Дніпряни в номінальному домашньому матчі, який проходив на майданчику суперника, пропустили ривок ще на старті гри. «Брашов» виграв першу чверть +16, після чого взяв гору в кожній з окремо взятих десятихвилинок. Закрили румуни гру ривком у заключній чверті, яким встановили остаточний рахунок гри.
Суперник продемонстрував високі кидкові показники, реалізувавши 58% двоочкових та 59% (13/22) триочкових атак. Дніпро виграв підбирання в нападі, але пропустив 19 очок після власних втрат та 22 очка у швидкому нападі.
Найкращим у складі чемпіонів України став американський захисник Сі Джей Вільямсон, який набрав 16 очок та 6 передач (РЕ 18). 15 очок набрав Максим Закурдаєв, який реалізував три триочкових.
Програвши обидва матчі кваліфікації, «Дніпро» не зміг пробитись у груповий раунд Кубка Європи ФІБА.
Кубок Європи ФІБА. Кваліфікація, матч №2
Брашов, Румунія
Дніпро – Корона Брашов 64:95 (15:31, 19:21, 15:19, 15:24)
Дніпро: Вільямсон 16 + 6 передач, Закурдаєв 15 + 4 підбирання, Горобченко 5, Тимофеєнко 4, Конєв 3 — старт, Осаіквувуомван 12, Дубоненко 5, Сорочан 2, Орізу 2, Колдомасов 0, Дружелюбов 0, Попов 0.
Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.
В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena
Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)
Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр
Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0
Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2
Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)
Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1
Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)
Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.
Коментарі — 0