«Дніпро» припинив боротьбу у Кубку Європи ФІБА

Дніпряни в номінальному домашньому матчі пропустили ривок суперника на старті гри

«Дніпро» вдруге програло румунському клубу «Корона Брашов»

Чемпіон України «Дніпро» програв другий матч кваліфікації Кубка Європи ФІБА, поступившись румунському клубу «Корона Брашов» із рахунком 64:95. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Дніпряни в номінальному домашньому матчі, який проходив на майданчику суперника, пропустили ривок ще на старті гри. «Брашов» виграв першу чверть +16, після чого взяв гору в кожній з окремо взятих десятихвилинок. Закрили румуни гру ривком у заключній чверті, яким встановили остаточний рахунок гри.

Суперник продемонстрував високі кидкові показники, реалізувавши 58% двоочкових та 59% (13/22) триочкових атак. Дніпро виграв підбирання в нападі, але пропустив 19 очок після власних втрат та 22 очка у швидкому нападі.

Найкращим у складі чемпіонів України став американський захисник Сі Джей Вільямсон, який набрав 16 очок та 6 передач (РЕ 18). 15 очок набрав Максим Закурдаєв, який реалізував три триочкових.

Програвши обидва матчі кваліфікації, «Дніпро» не зміг пробитись у груповий раунд Кубка Європи ФІБА.

Кубок Європи ФІБА. Кваліфікація, матч №2

Брашов, Румунія

Дніпро – Корона Брашов 64:95 (15:31, 19:21, 15:19, 15:24)

Дніпро: Вільямсон 16 + 6 передач, Закурдаєв 15 + 4 підбирання, Горобченко 5, Тимофеєнко 4, Конєв 3 — старт, Осаіквувуомван 12, Дубоненко 5, Сорочан 2, Орізу 2, Колдомасов 0, Дружелюбов 0, Попов 0.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.