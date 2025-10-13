Головна Спорт Новини
Албанські фанати співали про «смерть Сербії», святкуючи перемогу своєї збірної

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Албанські футболісти порадували вболівальників перемогою над Сербією
фото: EPA-EFE

Гравці Албанії після перемоги співали в літаку пісню про Адема Яшарі з Армії визволення Косова (АВК)

Поєдинок кваліфікації чемпіонату світу з футболу СербіяАлбанія спровокував кілька резонансних подій. Про це інформує «Главком».

Сербія вдома поступилася Албанії (0:1) у кваліфікації ЧС-2026 і після 5 матчів посідає 3 місце в групі. Тренер сербів Драган Стойкович подав у відставку з посади головного тренера.

Автор єдиного м'яча, Рей Манай, відсвяткував гол, показавши руками жест двоголового орла – герб країни та символ її незалежності. Гравці Албанії співали в літаку пісню про Адема Яшарі з Армії визволення Косова (АВК).

Як повідомляють ЗМІ, велика кількість албанців дивилася цей матч на території Косова та у Північній Македонії. У македонському місті Тетово було зафіксовано образи на адресу Сербії.

Албанські вболівальники зібралися в Тетово, демонстрували символіку Армії визволення Косова та скандували гасла про АВК, після чого було скандування «Умри, Сербіє».

Імовірно, у цій акції також брали участь фанатські угруповання македонських клубів «Шкендія-79» та «Шкупі», що складаються з албанців.

Армія визволення Косова (АВК) – албанська воєнізована організація, яка боролася за відокремлення Косова від Союзної Республіки Югославії.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Сербія Албанія фанати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

