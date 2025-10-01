Головна Спорт Новини
Баскетболіст збірної України Санон набрав 11 очок у поєдинку Єврокубку

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Баскетболіст збірної України Санон набрав 11 очок у поєдинку Єврокубку
Санон набрав 11 очок, зібрав 6 підбирань та віддав 2 передачі

Іссуф Санон відіграв 19 хвилин у грі проти «Шльонська»

В першому турі Єврокубку польський «Шльонськ» Айнарса Багатскіса та Іссуфа Санона здобув домашню перемогу над литовським «Нептунасом» 95:85. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Захисник «Шльонська» Іссуф Санон відіграв 19 хвилин, набрав 11 очок (2/2 двоочкові, 2/6 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 4 фолах.

Стартував також чемпіонат в Латвійсько-естонській лізі. В першому турі «ВЕФ» розгромив «Кейлу КК» 122:74. Ростислав Новицький зіграв 21 хвилину, набрав 13 очок (5/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.

В другому матчі «Валмієра» здолала «Огре» 86:65. У переможців Павло Дзюба провів на майданчику 18 хвилин, набрав 6 очок (3/4 двоочкові, 0/1 штрафні), зібрав 3 підбирання, зробив 2 перехоплення, поставив 3 блок-шоти при 3 фолах та 2 втратах.

В складі «Огре» Анатолій Шундель за 24 хвилини набрав 2 очка (1/1 двоочкові, 0/4 триочкові), зробив 1 підбирання, 1 передачу, 1 блок-шот при 2 фолах. Володимир Полуяхтов за 2 хвилини нічим не відзначився.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

