Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»

Фахівець колись успішно працював із нині кризовим колективом

Уболівальники лондонського «Тоттнема» перетнулися з керманичем збірної США Маурісіо Почеттіно на шляху в Мадрид і закликали його очолити «шпор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

Англійські фанати впізнали аргентинця на рейсі до столиці Іспанії. Туди вони вирушили підтримати «Тоттнем» у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч завершився фіаско «шпор» (2:5).

Шанувальники лондонців остерігалися такого розвитку подій. Ще в польоті вони почали співати пісні на честь Почеттіно та скандували «Повертайся додому!». Аргентинський фахівець подякував уболівальникам за такий прояв симпатії.

Почеттіно тренував «Тоттнем» у 2014-2019 рр. Він двічі фінішував зі «шпорами» третім, а також став віцечемпіоном Англії у сезоні 2016/17. Також аргентинець вивів лондонців у фінал Ліги чемпіонів 2018/19, де його підопічні поступилися англійському «Ліверпулю».

До слова, лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Нагадаємо, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.