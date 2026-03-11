Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»
Маурісіо Почеттіно залишився улюбленцем фанатів «шпор»
фото: Reuters

Фахівець колись успішно працював із нині кризовим колективом

Уболівальники лондонського «Тоттнема» перетнулися з керманичем збірної США Маурісіо Почеттіно на шляху в Мадрид і закликали його очолити «шпор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

Англійські фанати впізнали аргентинця на рейсі до столиці Іспанії. Туди вони вирушили підтримати «Тоттнем» у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч завершився фіаско «шпор» (2:5).

Шанувальники лондонців остерігалися такого розвитку подій. Ще в польоті вони почали співати пісні на честь Почеттіно та скандували «Повертайся додому!». Аргентинський фахівець подякував уболівальникам за такий прояв симпатії.

Почеттіно тренував «Тоттнем» у 2014-2019 рр. Він двічі фінішував зі «шпорами» третім, а також став віцечемпіоном Англії у сезоні 2016/17. Також аргентинець вивів лондонців у фінал Ліги чемпіонів 2018/19, де його підопічні поступилися англійському «Ліверпулю».

До слова, лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Нагадаємо, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Читайте також:

Теги: ФК Тоттнем Готспур Прем’єр-ліга Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карні Чуквуемека більше не одягне футболку збірної Англії
Ексхавбек «Челсі» відмовився від виступів за Англію заради іншої збірної
Вчора, 15:51
Джої Бартон не вгамував свій характер
Екслідер «Манчестер Сіті» загримів за ґрати через напад на людину
Вчора, 18:26
Падіння «шпор» продовжилося в столиці Іспанії
«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд
Сьогодні, 10:24
Ігор Тудор серйозно підставив Антоніна Кінскі
Зірковий воротар красиво підтримав голкіпера «Тоттнема» після гучного провалу
Сьогодні, 11:24
Джої Бартон (у центрі) матиме час подумати над своєю поведінкою
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Сьогодні, 12:38
Вахід Халілходжіч утретє опинився в лавах «канарок»
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості
Сьогодні, 18:14

Новини

Сибіга та Бідний зробили заяву щодо дискримінації України на Паралімпіаді-2026
Сибіга та Бідний зробили заяву щодо дискримінації України на Паралімпіаді-2026
Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»
Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на спринт етапу Кубка світу в Отепяя
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на спринт етапу Кубка світу в Отепяя
Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу
Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua