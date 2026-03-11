Головна Спорт Новини
Сибіга та Бідний зробили заяву щодо дискримінації України на Паралімпіаді-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Сибіга та Бідний зробили заяву щодо дискримінації України на Паралімпіаді-2026
Сибіга та Бідний розкритикували МПК

Сибіга та Бідний наголосили, що Україна рішуче засуджуємо цілковиту зневагу МПК до нашої країни та спортсменів

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник Міністерства молоді і спорту України Матвій Бідний зробили заяву щодо дискримінації України на Паралімпійських іграх 2026. Про це інформує «Главком».

«Національний паралімпійський комітет України оприлюднив заяву щодо дискримінаційного, зневажливого та неприпустимого ставлення до національної збірної України та українських уболівальників на зимових Паралімпійських іграх 2026 року.

Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив заплямовані кров’ю російські та білоруські прапори, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-блакитні кольори.

Ми рішуче засуджуємо цілковиту зневагу МПК до нашої країни та спортсменів. Рішення Комітету відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним і суперечить усім принципам Олімпізму та нормам людяності.

Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Теги: Андрій Сибіга Матвій Бідний паралімпійські ігри

