Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на спринт етапу Кубка світу в Отепяя

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на спринт етапу Кубка світу в Отепяя
Богдан Цимбал стартуватиме в Отепяя
фото: Дмитро Євенко/biathlon.com.ua

Першим з українців в Отепяя розпочне гонку Дмитро Підручний

Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку етапу Кубка світу в Отепяя. Про це повідомляє «Главком».

Склад збірної України спринт етапу Кубка світу в Отепяя

  • 31. Дмитро Підручний
  • 38. Віталій Мандзин
  • 43. Богдан Цимбал
  • 74. Богдан Борковський
  • 81. Артем Тищенко

Коли відбудеться гонка

Чоловічий спринт Кубка світу з біатлону відбудеться у четвер, 12 березня 2026 року. Початок гонки о 16:15 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трофей Тарасюк отримала після завершення спринтерської гонки на юніорському чемпіонаті світу у Арбері
Юніорка Тарасюк стала володаркою біатлонного Малого кришталевого глобуса
5 березня, 11:55
Тарас Тарасюк здобув срібло в індивідуальній гонці серед юнаків на 12.5 км
Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
1 березня, 10:20
Богдан Цимбал потрапив до складу збірної України з біатлону
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на етап Кубка світу у Контіолахті
24 лютого, 12:05
Віталій Мандзин замкнув чільну десятку в масстарті
Українські біатлоністи завершили виступи на Олімпіаді-2026: результат останньої гонки
20 лютого, 16:46
Дмитро Підручний та Віталій Мандзин пробилися до мас-старту
Чоловічий біатлонний мас-старт на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки Реклама
20 лютого, 09:40
Українська чоловіча естафета три Олімпіади поспіль завершує змагання зі штрафними колами
Олімпіада 2026. Результати українців 17 лютого
18 лютого, 02:54
Євген Марусяк показував високі результати на великому трампліні у другій частині сезону
Олімпіада-2026. Анонс виступів українців 14 лютого
14 лютого, 03:35
Ребекка Пасслер довела, що не вживала препарат для маскування стероїдів навмисно
Італійська біатлоністка виграла суд щодо вживання допінгу і виступить на Олімпіаді
13 лютого, 22:30
Кирило Марсак може показати один з найкращих результатів в історії українського фігурного катання
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 13 лютого
12 лютого, 20:56

Новини

Сибіга та Бідний зробили заяву щодо дискримінації України на Паралімпіаді-2026
Сибіга та Бідний зробили заяву щодо дискримінації України на Паралімпіаді-2026
Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»
Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на спринт етапу Кубка світу в Отепяя
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на спринт етапу Кубка світу в Отепяя
Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу
Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua