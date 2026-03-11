Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на спринт етапу Кубка світу в Отепяя
Першим з українців в Отепяя розпочне гонку Дмитро Підручний
Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку етапу Кубка світу в Отепяя. Про це повідомляє «Главком».
Склад збірної України спринт етапу Кубка світу в Отепяя
- 31. Дмитро Підручний
- 38. Віталій Мандзин
- 43. Богдан Цимбал
- 74. Богдан Борковський
- 81. Артем Тищенко
Коли відбудеться гонка
Чоловічий спринт Кубка світу з біатлону відбудеться у четвер, 12 березня 2026 року. Початок гонки о 16:15 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0