Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на спринт етапу Кубка світу в Отепяя

Першим з українців в Отепяя розпочне гонку Дмитро Підручний

Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку етапу Кубка світу в Отепяя. Про це повідомляє «Главком».

Склад збірної України спринт етапу Кубка світу в Отепяя

31. Дмитро Підручний

38. Віталій Мандзин

43. Богдан Цимбал

74. Богдан Борковський

81. Артем Тищенко

Коли відбудеться гонка

Чоловічий спринт Кубка світу з біатлону відбудеться у четвер, 12 березня 2026 року. Початок гонки о 16:15 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце