Коломойський натякнув, що у матчі «Миколаїв» - «Дніпро» грали «на контору» і звинуватив Бродського



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Ігор Коломойський обурений ситуацією в українському баскетболі Скрін-шот

Олігарх попередив очільника Федерації, що «більше так не буде»

Підтримавши сина у матчі української баскетбольної Суперліги «Миколаїв» - «Дніпро», одіозний олігарх Ігор Коломойський поспілкувався з журналістами. І зачепив зокрема тему останнього скандалу в українському баскетболі.

Нещодавно президент Національної федерації Михайло Бродський заявив, що під час і після зустрічі «Дніпро» - «Прометей» (Кам’янське) на його номер у Whats app від Ігоря Коломойського почали надходити погрози на адресу суддів матчу і президента «Прометея» Володимира Дубинського, в яких він висловлював невдоволення результатом матчу і наполягав покарати суддів.

Зазначимо, що згадуваний матч завершився з рахунком 67:60 на користь «Прометея».

«Дехто не зрозумів, що Україна це, звичайно, не Ізраїль, і не Швейцарія, але вже і не Гондурас. Жодна влада нас не поверне в 90-ті. Свого часу я виступив проти міністра МВС Кравченка, щоб зупинити беззаконня. І я не дозволю зараз Коломойському нав’язати в Україні свої правила гри в баскетболі. І не тільки в баскетболі. І так, я не боюся ні його самого, ні його зв’язків», — підкреслив Бродський.

- Я з ним згоден – так не буде. Ви бачили сьогоднішню гру? – відповів Коломойський, почувши цитату очільника Федерації баскетболу від журналістки в Миколаєві.

- Рахунок на табло (73:80 на користь «Дніпра»).

- Ви вважаєте, що це як у футболі, коли на останніх хвилинах забили м’яч? Ставки знаєте, які були на цей матч? Чотири до одного давали на «Миколаїв» і 1,4 на перемогу «Дніпра». А гра була рівною. Ось вам і відповідь на питання. За дві хвилини до завершення «Миколаїв» вів в одне очко.

- Бродський бере участь у договірних схемах по матчах?

- Ні. Він просто все пустив на самотік.