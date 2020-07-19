Україна буде представлена в Лізі чемпіонів двома клубами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Хімік» з Південного і «Прометей» з Кам’янського представлять Україну в Лізі чемпіонів Світлина - ВК «Прометей»

Європейська конфедерація волейболу допустила до головного клубного турніру обох український лідерів

Вперше в історії Україна буде представлена у волейбольній Лізі чемпіонів серед жінок двома клубами. Європейська конфедерація волейболу (ЄКВ) допустила до змагань обох лідерів українського чемпіонату – «Хімік» з Південного і «Прометей» з Кам’янського.

Як відомо, через пандемію коронавірусу деякі клуби континенту зазнали суттєвих фінансових і кадрових проблем, а тому були змушені або заявитися у нижчі за рангом єврокубкові турніри, або взагалі відмовитися від участі в них. Не оминула ця неприємна ситуація і жіночу Лігу чемпіонів.

Натомість керівництво Федерації волейболу України одразу ж запропонувало ЄКВ вихід у вигляді дозволу певним країнам заявити для участі у престижних змаганнях своїх додаткових представників. Звісно, якщо ті мають відповідні можливості. Зокрема, від нашої країни усім необхідним критеріям відповідали «Прометей» і «Хімік».

За повідомленням офіційного сайту Федерації, з того часу президент ФВУ Михайло Мельник особисто моніторив тему, мало не щодня мав телефонні розмови з керівництвом ЄКВ. Та витримувала паузу, намагаючись отримати максимально зрозумілу загальну картину стосовно ймовірних учасників усіх єврокубкових турнірів. Проте ініціатива голови нашої національної Федерації із кожним днем набувала дедалі більшого резонансу та продуктивності.

І ось до офісу ФВУ надійшов офіційний лист від ЄКВ, де вказувалося, що від України право взяти участь у змаганнях жіночої Ліги чемпіонів-2020/2021 отримали і «Прометей», і «Хімік». Разом із тим, пропозиція Михайла Мельника відкрила шлях до найпрестижнішого єврокубкового турніру і деяким командам з інших країн.

Як відомо, «Хімік» і «Прометей» вели боротьбу за чемпіонство в чемпіонаті України-2019/2020. Але змагання припинили і вирішили не догравати через пандемію коронавірусу.

Зауважимо, що на початку 90-х років у «Фіналі чотирьох» Ліги чемпіонів грала луганська «Іскра».