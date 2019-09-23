ФБУ презентувала промо відео нового сезону Суперліги



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Змагання чемпіонату України з баскетболу стартують 27 вересня

В Україні 27 вересня стартує новий сезон чемпіонату України серед команд баскетбольної Суперліги. Цього дня в Дніпрі господарі грають проти «Харківських Соколів». Наступного дня «Прометей» в Кам’янському зіграє проти «Запоріжжя».

Основна частина поєдинків розпочнеться вже на початку жовтня.

Нагадаємо, цього сезону в Суперлізі виступають дев’ять команд: «Хімік», «Київ-Баскет», «Запоріжжя», «Дніпро», «Черкаські Мавпи», «Миколаїв», «Одеса», «Харківські Соколи», «Прометей». Вісім з них за підсумками регулярного чемпіонату вийдуть в плей-оф.