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    «Франківськ» подав протест на результат чвертьфіналу жіночої баскетбольної Суперліги (відео)

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    &laquo;Франківськ&raquo; -&nbsp;&laquo;Львів&raquo; - «Франківськ» подав протест на результат чвертьфіналу жіночої баскетбольної Суперліги (відео)
    «Франківськ» - «Львів»
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    У ФБУ вже 21 квітня розглядатимуть скандальний епізод матчу проти «Львова»

    «Франківськ» подав до ФБУ протест на результат третього матчу чвертьфінальної серії плей-оф жіночої Суперліги проти «Львова».

    Уже сьогодні, 21 квітня, експертна комісія ФБУ розгляне протест. Остаточне слово за Директоратом чемпіонату України ФБУ.

    Нагадаємо, третій матч серії закінчився з рахунком 83:81 на користь львів’ян. Для них перемога стала вирішальною – другою в серії. Івано-франківська сторона наполягає на суперечливих діях рефері, які на її думку вплинули на кінцевий результат.

    Кидок Філевич

    «Гра завершилася, але протистояння не завершилося. Вже був в історії один такий прецедент, коли я очолював БК «Єлізавет-Баскет», і була гра з «Динамо». Тоді справедливість було встановлено і гра перегравалася. Однак зараз дуже мало часу комісії на розгляд, тому що у вівторок вже наступна гра. Я вірю в феміду. Справедливість тоді була в тому, що матч перегравали, адже той епізод вплинув на результат. В нашому випадку, також написано протест, тому що в нас вкрали перемогу. Ми виставили відео в інтернет, повідомили про це усі компетентні органи, щоб це було розглянуто і винесено справедливе рішення. Тому що в цій країні всі хочуть зараз справедливості.
    Коли за 3,1 секунди до кінця йде вкидання м’яча, Дубровська оволодіває м’ячем і на ній фолять, а фол пробивний, замість того щоб йти пробивати штрафні, при рахунку 81:81, судді м’яч віддали «Львову», ігноруючи відверте порушення правил з боку гравця команди-суперника Ковтун М. сі глядачі в залі, всі хто це бачив в інтернеті, просто приголомшені. Саме так можна сказати. Це перший епізод. Далі – йде вкидання, м’яч виходить від гравця «Львова» Скакаліної К., що чітко встановлено на скріншотах та відео Замість нашого вкидання, за 0,2 секунди м’яч віддають суперницям», - прокоментував інцидент WestNews головний тренер «Франківська-ПНУ» Юрій Процюк.

    Фол на Дубровській
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