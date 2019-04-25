ФБУ запровадила іменні нагороди найкращим гравцям сезону в Суперлізі



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Нагороди найкращим гравцям чемпіонату України в Суперлізі ФБУ

Найрезультативніший гравець отримає нагороду імені Олександра Сальникова, а найкращий центровий – імені Олександра Білостінного

Федерація баскетболу України запровадила дві іменні нагороди найкращим гравцям сезону в чоловічій Суперлізі.

То ж за підсумками чемпіонату, який наближається до завершення, найрезультативніший гравець отримає нагороду імені Олександра Сальникова, а найкращий центровий – імені Олександра Білостінного.

Олександр Білостінний був Олімпійським чемпіоном (1988), чемпіоном світу (1982), та чемпіоном Європи (1979, 1981, 1985).

Олександр Сальников двічі вигравав бронзу Олімпійських ігор (1976, 1980) у 1974 став чемпіоном світу та двічі вигравав чемпіонат Європи (1979, 1981).

Наразі в баскетбольній Суперлізі тривають медальні серії плей-оф. У фінальній після двох матчів проти «Київ-Баскета» попереду южненський «Хімік» - 2:0. У бронзовій серії «Запоріжжя» та «Дніпра» нічия – 2:2.

Треті матчі команди грають 25 квітня в Києві та Дніпрі.

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