ФБУ запровадила іменні нагороди найкращим гравцям сезону в Суперлізі
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Найрезультативніший гравець отримає нагороду імені Олександра Сальникова, а найкращий центровий – імені Олександра Білостінного
Федерація баскетболу України запровадила дві іменні нагороди найкращим гравцям сезону в чоловічій Суперлізі.
То ж за підсумками чемпіонату, який наближається до завершення, найрезультативніший гравець отримає нагороду імені Олександра Сальникова, а найкращий центровий – імені Олександра Білостінного.
Олександр Білостінний був Олімпійським чемпіоном (1988), чемпіоном світу (1982), та чемпіоном Європи (1979, 1981, 1985).
Олександр Сальников двічі вигравав бронзу Олімпійських ігор (1976, 1980) у 1974 став чемпіоном світу та двічі вигравав чемпіонат Європи (1979, 1981).
Наразі в баскетбольній Суперлізі тривають медальні серії плей-оф. У фінальній після двох матчів проти «Київ-Баскета» попереду южненський «Хімік» - 2:0. У бронзовій серії «Запоріжжя» та «Дніпра» нічия – 2:2.
Треті матчі команди грають 25 квітня в Києві та Дніпрі.