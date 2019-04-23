У Києві пройде кваліфікація чемпіонату Європи з баскетболу 3х3



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Збірна України з баскетболу 3х3 ФІБА

Змагання відбудуться 29-30 червня

У Києві 29-30 червня пройдуть матчі кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Змагання відбуватимуться на Софійській площі.

У змаганнях братимуть участь 11 чоловічих команд (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Косово) та 9 жіночих (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія), інформує ФБУ.

Також кваліфікаційні етапи чемпіонату Європи 29-30 червня відбудуться в Ризі та румунській Констанці.

До фінального турніру чемпіонату Європи в усіх категоріях усіх кваліфікаційних етапів виходять перші дві команди.

Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2019 року проходитиме з 30 серпня по 1 вересня в угорському Дебрецені. Участь братимуть по 12 збірних у чоловіків та жінок.

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