  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві пройде кваліфікація чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

    • Розсилка
    Збірна України з баскетболу 3х3 - У Києві пройде кваліфікація чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
    Збірна України з баскетболу 3х3
    ФІБА

    Змагання відбудуться 29-30 червня

    У Києві 29-30 червня пройдуть матчі кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Змагання відбуватимуться на Софійській площі.

    У змаганнях братимуть участь 11 чоловічих команд (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Косово) та 9 жіночих (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія), інформує ФБУ.

    Також кваліфікаційні етапи чемпіонату Європи 29-30 червня відбудуться в Ризі та румунській Констанці.

    До фінального турніру чемпіонату Європи в усіх категоріях усіх кваліфікаційних етапів виходять перші дві команди.

    Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2019 року проходитиме з 30 серпня по 1 вересня в угорському Дебрецені. Участь братимуть по 12 збірних у чоловіків та жінок.

     Читайте також: Затверджено формат дебютного Олімпійського турніру з баскетболу 3х3
    Читайте також
    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ