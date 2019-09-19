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    Новини

    ФБУ затвердила тренерів кадетських збірних

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    Засідання Виконкому ФБУ - ФБУ затвердила тренерів кадетських збірних
    Засідання Виконкому ФБУ
    ФБУ

    У Києві відбулося засідання Виконкому Федерації баскетболу України

    Виконком ФБУ затвердив 18 вересня тренерський склад чоловічих та жіночих  збірних України U-15, U-16. 

    Чоловіча збірна України U-16:  головний тренер Дмитро Шаламов, асистент Василь Івлєв.

    Чоловіча збірна України U-15: головний тренер Дмитро Коломійченко, асистент Євген Черепанов.

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    Жіноча збірна України U-16: головний тренер Олександра Радулович, асистент Людмила Коваленко.

    Жіноча збірна України U-15: головний тренер Лариса Єщенко, асистент Лідія Канцлер.

    Фактично, ці фахівці вже працювали минулий сезон на своїх посадах і продовжують «вести» збірні, з якими працювали. Виключенням з цього списку є хіба що Олександра Радулович. Вона асистувала Срджану Радуловичу у збірній України на той час U-15, а тепер, коли Срджан очолив націоналку, очолила жіночу збірну України  U-16.

     

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