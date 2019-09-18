У Києві відбудеться Матч зірок Суперліги-2020
Матч зірок Суперліги
ФБУ
Рішення про це затвердив Виконком Федерації баскетболу
На Виконкомі Федерації баскетболу України, який відбувся 18 вересня в Києві, затверджено рішення про проведення Матчу зірок Суперліги 2020 року.
То ж наступне баскетбольне шоу відбудеться в Києві, у Палаці спорту. Орієнтовний час проведення – перші вихідні лютого.
Попередні зіркові Матчі відбувалися в Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі.
Востаннє баскетбольний Матч зірок у Києві відбувся 2012 року, після чого кілька років їх взагалі не проводили.