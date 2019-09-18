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    У Києві відбудеться Матч зірок Суперліги-2020

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    Матч зірок Суперліги - У Києві відбудеться Матч зірок Суперліги-2020
    Матч зірок Суперліги
    ФБУ

    Рішення про це затвердив Виконком Федерації баскетболу

    На Виконкомі Федерації баскетболу України, який відбувся 18 вересня в Києві, затверджено рішення про проведення Матчу зірок Суперліги 2020 року.

    То ж наступне баскетбольне шоу відбудеться в Києві, у Палаці спорту. Орієнтовний час проведення – перші вихідні лютого.

    Попередні зіркові Матчі відбувалися в Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі.

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    Востаннє баскетбольний Матч зірок у Києві відбувся 2012 року, після чого кілька років їх взагалі не проводили.  

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