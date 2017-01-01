Федерація футболу учасників АТО розповіла про скандал із «Шахтарем»

«Шахтар» погрожував не вийти на матч проти «Олімпіка», якщо хтось одягне футболки в підтримку воїнів АТО

«Шахтар» заборонив гравцям і дітям, які виходили з ними на матч УПЛ проти «Олімпіка», надягати футболки на підтримку воїнів АТО. Про це на своєму сайті заявила Федерація футболу учасників АТО. «Вранці 25 листопада на погоджувальній нараді команд, де обговорювалися всі організаційні питання перед матчем, був присутній



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«Шахтар» погрожував не вийти на матч проти «Олімпіка», якщо хтось одягне футболки в підтримку воїнів АТО

«Шахтар» заборонив гравцям і дітям, які виходили з ними на матч УПЛ проти «Олімпіка», надягати футболки на підтримку воїнів АТО.

Про це на своєму сайті заявила Федерація футболу учасників АТО.

«Вранці 25 листопада на погоджувальній нараді команд, де обговорювалися всі організаційні питання перед матчем, був присутній керівник нашої федерації Руслан Руденко, і ніяких зауважень щодо благодійної акції «Мій тато - герой!» він від «Шахтаря» не отримував», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спеціальними футболками гравці обох команд і діти були забезпечені заздалегідь.

«Але вже за кілька годин до початку матчу нам повідомили, що «Шахтар» відмовляється сам підтримувати благодійну акцію і виступає проти того, щоб команда «Олімпік» і діти учасників АТО виходили в цих футболках. Дослівно звучало так: «Якщо хтось вийде в таких футболках, то «Шахтар» не вийде на гру». Що стосується заяв «Шахтаря» і керівництва ФФУ, про те, що на кубковий матч 29 листопада вони готові вивести дітей учасників АТО, повідомляємо, що наш лист від 7 листопада генеральному директору Палкіну щодо участі у благодійній акції «Мій тато - герой!» залишається без відповіді до цього дня! Ніяких звернень і пропозицій до нашої федерації не надходило, що наштовхує на думку про чергову порожню піар-акцію від ФФУ», - написано в заяві.

Федерація футболу учасників АТО і організація «Українці-разом» вже кілька турів УПЛ проводять цю акцію. Команди виходять на поле з дітьми воїнів АТО і одягають футболки «Мій тато - герой». В акції вже взяли участь всі клуби, крім «Шахтаря» і «Олександрії».

Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».