Федерація легкої атлетики України провела зібрання у зв’язку з загибеллю спортсменки в Одесі



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Смерть Катерини Катющевої змусила ФЛАУ переглянути підходи до організації позастадіонних змагань Фото із соцмереж

Експерти окреслили десять пунктів, яких треба притримуватися, щоб уникати схожих трагічних ситуацій

16 червня в режимі відеоконференції відбулося перше засідання Робочої групи Федерації легкої атлетики України, створеної з приводу трагедії під час трейлу на Одещині. Нагадаємо, що 13 червня на змаганнях у наслідок отриманого інсульту померла одна з найкращих майстринь добового бігу в Україні, 31-річна Катерина Катющева.

До складу Робочої групи ФЛАУ поміж увійшли бронзовий призер чемпіонату світу-2003 з бігу на 1500 м Іван Гешко, – голова групи; організатор заходів з гірського бігу Олександр Олівсон, головний тренер збірної команди України з легкої атлетики з видів витривалості Сергій Романчук.

На початку засідання президент Легкої атлетики України Ігор Гоцул наголосив, що цю Робочу групу було створено не лише з метою розібратися в трагічній ситуації, яка склалася під час змагань на Одещині і призвела до загибелі ультрамарафонки Катерини Катющевої, але й щоб спільними зусиллями вийти на узагальнення, які у майбутньому дозволять мінімізувати подібні ризики.

В результаті обговорень під час засідання Робоча група відпрацювала стратегію подальших дій і зосередила її в десяти пунктах.

1. Звернутися до всіх організаторів масових пробігів з нагадуванням про зону їхньої відповідальності.

2. Здійснити переклад на українську мову Medical guidline від World Аthletics та ITRA та розіслати на всіх організаторів масових пробігів в Україні.

3. Наполегливо рекомендувати організаторам змагань з трейлу та гірського бігу використання чіпової системи разом з GPS-трекерами на старті та на всіх контрольних точках.

4. Розробити шаблон листа-звернення до місцевих органів влади, ДСНС, поліції для подальшого використання організаторами масових пробігів.

5. Розробити схему комунікації в екстрених ситуаціях між організаторами пробігів та ФЛАУ.

6. Забезпечити організаторів пробігів юридичною підтримкою від ФЛАУ.

7. Проведення семінарів для організаторів забігів на регулярній основі щонайменше один раз на рік з залученням фахівців від WA, UIA, ITRA.

8. Проведення роз’яснення серед учасників змагань про складність гірських та трейлових забігів, про обов’язкову наявність спорядження, про важливість життя, а не чергової медалі.

9. Звернутися до Міністерства охорони здоров’я з проханням звернути увагу на стан та наявність медичного автопарку в регіонах, наявність відповідного штату лікарів для можливості співпраці з організаторами позастадіонних змагань.

10. Відпрацювати рекомендації щодо ефективної співпраці між територіальними Федераціями легкої атлетики та організаторами масових пробігів.

Також Робочою групою ФЛАУ наразі готуються відповідні рекомендації для організаторів масових пробігів, які найближчим часом будуть оприлюднені.