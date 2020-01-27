Тренер: Федерація погрожує спортсменці суворішим покаранням за публічне обговорення дискваліфікації



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Катерина Табашник наразі відсторонена від спорту Instagram Катерини Табашник

Заява керівника юридичного відділу ФЛАУ обурили тренера Віктора Бондаренка

Набирає обертів епопея з дискваліфікацією за вживання заборонених препаратів однією з найсильніших українських легкоатлеток, стрибунки у висоту Катерини Табашник. Першим про відсторонення розповів один із тренерів спортсменки Віктор Бондаренко, котрий заодно звинуватив у небажанні стати на захист атлетки національну Федерацію.

А невдовзі на закиди пана Бондаренка й іще однієї раніше відстороненої легкоатлетки Анни Тітімець в інтерв’ю «Главкому» на шпальтах офіційного сайту відповіла власне ФЛАУ в особі свого голови комісії юридичних проваджень Фіделя Тимченка. Проте його висловлювання збурили спортивну спільноту ще більше. Зокрема у цьому контексті деталі справи Табашник розповів Віктор Бондаренко.

«Коли писав перше повідомлення, мав на меті підтримати Катерину, розповісти подробиці дискваліфікації, щоб уникнути будь-яких домислів. Хотілося застерегти інших спортсменів і тренерів від схожих помилок, підняти проблему юридичного вакууму навколо спортсмена, що виникає відразу після повідомлення про відсторонення, - каже Віктор Васильович зі своєї сторінки у «Фейсбуку».

Дякую за всесторонню підтримку, яку ми відчули після того, за пропозиції допомоги як організаційної, так і фінансової.

Паралельно на сайті ФЛАУ з’явилася відповідь Фіделя Тимченка, вся суть коментарів у якій зводиться до однієї фрази: «На думку Комісії юридичних проваджень, обсяг інформації, наданий Катериною Табашник, є більшою мірою підставою для збільшення санкції, а не для її скорочення».

Спортсменка передала всі пояснювальні документи стосовно порушення антидопінгових правил у відділ розслідування Міжнародної федерації легкої атлетики і отримала 19-місячну дискваліфікацію. AIU оголосила вердикт. Та тепер юристи ФЛАУ кажуть, що у них є інформація для збільшення санкцій? Звідки? І чому мовчали раніше? Бо всі документи по справі були переслані паралельно як в AIU, так і в ФЛАУ ще 26 травня 2019 року.

Теперішня реакція Федерації виглядає як погроза після обговорення в ЗМІ і соцмережах. Судячи з інтерв'ю Тимченка, суть звинувачень тут (цитати):

«…Вночі Катерині навіть стало гірше, до штатного лікаря вона не зверталася, крім того, його про цей факт не повідомила, що є порушенням її посадових обов’язків як члена штатної збірної. Натомість звернулась по допомогу в клініку у Туреччині, за місцем знаходження. Отримала призначення та скористалася ним».

«…Звернулася в ще одну клініку в Туреччині за місцем знаходження. Отримала призначення і знову скористалася ним. Адміністрація і лікар на зборі про це не були повідомлені».

«…Кожен з таких кроків сам по собі є окремим порушенням як Антидопінгових правил, так і прямих обов’язків атлета за змістом контракту з Міністерством культури, молоді та спорту України, тобто своїх посадових обов’язків».

«…Залишившись у Туреччині на власний розсуд».

Ось що розповіла про події на зборі сама Катерина Табашник.

По-перше, лікар знала все і уважно стежила за станом Каті від моменту звернення за допомогою і до самого від'їзду лікаря зі збору. Лікар щодня контролювала самопочуття, робила необхідні призначення, маніпуляції. При загостренні хвороби супроводжувала спортсменку під час обох поїздок в турецькі клініки, була присутня на прийомі у місцевого лікаря і під час маніпуляцій там. Всі маніпуляції, призначення, щоденний замір тиску і температури, симптоми, реакція на лікування та анамнез вказані в докладній пояснювальній записці лікаря збірної команди для AIU. Лікарю за ці пояснення окреме дякую, вони надані на перше ж прохання спортсменки.

По-друге, керівник збору теж знала про хворобу спортсменки і допомагала оперативно вирішувати організаційні питання – транспорт для поїздок у клініки, залучення представника турецької федерації в статусі перекладача в клініці, оформлення медичної страховки тощо. Окреме дякую господареві готелю, де проживала команда, яка надала особистий транспорт для поїздок у клініки.

Наступне. Спортсменка не може залишитися на зборі «на власний розсуд». Вона була туди відряджена з 14 березня по 2 квітня, представниками команди були куплені відповідні квитки, оплачено розміщення в готелі і т.д.

Ось ще кілька протиріч з інтерв’ю пана Тимченка:

«Чи зверталася Табашник по юридичну допомогу до ФЛАУ і чи отримала вона її (в пості говориться, що «юридичний відділ Федерації прохання про допомогу від спортсменки проігнорував»)?»

«Так, зверталася. Так, отримала. Отримала в тому обсязі, в якому були надані запити. Прохання щодо безпосереднього написання в офісі ФЛАУ пояснення з прямою підтримкою юристів ФЛАУ не надходило».

«На жаль, Катерина Табашник на початковому етапі провадження не звернулася до ФЛАУ і не надала викладені нею у поясненні факти».

Так зверталася за допомогою Табашник чи ні? Надала пояснення чи ні? Відповіді є в листуванні між Катериною і Тимченком.

Є скрін-шот листування, звернення Табашник до керівника юридичної комісії від 8 травня, в день отримання повідомлення про позитивну пробу.

Табашник: «Вибачте ще раз, що турбую. Хотіла дізнатися, ви отримали лист на пошту?» (з першими поясненнями ситуації від Катерини).

Тимченко: «Все отримав. Завтра напишу».

Табашник: «Дякую, буду чекати!»

9 травня

Табашник: «Доброго вечора! Фіделю Івановичу, підкажіть, будь ласка, може якісь може якісь документи потрібні?»

Далі порожнеча в листуванні до сьогоднішнього дня...

І ще цитата з інтерв’ю:

«Якщо самостійне розслідування ФЛАУ встановить додаткові факти, які вказуватимуть на відсутність вини атлета, справа Катерини Табашник буде переглянута».

Чистий популізм. Як можна встановити відсутність провини, якщо в аналізі виявлений заборонений препарат і спортсменка сама визнала ненавмисний його прийом? Можна говорити тільки про ступінь провини і пом'якшення покарання. Всі факти і документи для цього були доступні для Федерації ще вісім місяців тому.

Катерина та її тренер не заперечують своїх помилок, своєї провини. Пояснювальна записка тренера, із зазначенням всіх обставин, теж була передана до відділу розслідувань Міжнародної федерації. Покарання винесене, терміни апеляції минули. Нагадую, що за аналогічний препарат, та ще й у змагальний період (що є обтяжуючим фактором), ямайська спортсменка Вільямс отримала тільки попередження.

Знаючи прецеденти, знаючи всі обставини своєї помилки, маючи численні документальні підтвердження своїх пояснень, свідчення очевидців подій, наша спортсменка розраховувала на підтримку і кваліфіковану допомогу. Сьогодні ж їй кажуть про «підстави для збільшення санкції». Звучить це погрозливо як для спортсменки, так і для людей, які оточували її на зборі.

Раніше я звертався за підтримкою до Комісії атлетів Федерації. Сьогодні поряд із уболівальниками і друзями, прошу підтримати спортсменку зацікавлених представників ЗМІ, наших профільних депутатів, представників Міністерства, всіх небайдужих. Як ви думаєте, схожа реакція федерації, це боротьба за інтереси чистих спортсменів чи щось інше? Навіщо так перекручувати факти в боротьбі за чистоту спорту? Що відбувається?»