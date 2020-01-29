Президент Федерації легкої атлетики пояснив, чому вважає справедливою дискваліфікацію Катерини Табашник



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Ігор Гоцул любить пофілософствувати Главком

Ігор Гоцул виклав свій бік правди

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул продовжує публічну перепалку з атлетами, яких у різний час відсторонили за порушення антидопінгових правил. У бій він вже кидав голову юридичної комісії ФЛАУ Фіделя Тимченка. А тепер розродився полотнищем філософського змісту й сам.

Зачепивши безліч морально-етичних аспектів, пан Гоцул не оминув також найсвіжішого з допінгових скандалів, пов’язаного зі стрибункою у висоту Катериною Табашник.

«Чи є випадок з Катериною Табашник просто трагічним збігом обставин і які висновки можна зробити, щоб не наступати двічі на граблі? – задався глибоким питанням Ігор Гоцул і сам взявся на нього відповідати.

Більшість з деталей опускаємо, лише основне. Як випливає з пояснення, тренер спортсменки йде до аптеки і купує якийсь препарат. Незрозуміло де і ким призначений. На всіх семінарах, на всіх роз’ясненнях, які надавалися, про це говорилося як про одну з базових речей: перед тим, як приймати будь-який лікарський засіб, будь ласка перевірте, чи не має там нічого забороненого. Для цього потрібно, щоб поруч був якийсь лікар? Зовсім ні. Цю перевірку може здійснити учень п’ятого класу: в анотації до будь-якого лікарського засобу є перелік складових. Це універсальні назви дієвих речовин, які надаються латиницею. Перелік всіх цих речовин є на сайті WADA. Там є зручний пошук, і впродовж декількох хвилин можна перевірити всі компоненти препарату – є там щоб заборонене чи ні.

Другий шлях, про що ми також регулярно розповідаємо. Існує Національний антидопінговий центр, завданням якого є надання спортсменам та тренерам подібних консультацій. Там є гаряча лінія, на яку завжди можна звернутися і рівно так само перевірити. Врешті решт, будь-яка людина може ввести назву препарату і поруч слово WADA в інтернет-пошук, і відразу відкриється маса інформації щодо того, чи входить цей препарат в перелік заборонених.

Отож, ще раз звертаю вашу увагу на наступне. Тренер спортсменки, яка готується до Олімпійських ігор, професіонал, який за це отримує зарплатню, який неодноразово був присутній на подібних семінарах і отримав всю необхідну інформацію і роз’яснення, раптом купує препарат і не перевіривши дає його спортсменці. Найм’якіше визначення, яке тут підходить – не професіоналізм.

Наступний момент. Правила WADA говорять про те, що спортсмен, якщо питання стоїть про його життя, може застосувати в тому числі і заборонені препарати. Але у цього правила є механізм реалізації. Спортсмен або може звернутися в Національний антидопінговий центр з проханням надати дозвіл на терапевтичне використання цього препарату, і це розжовувалося на кожному семінарі, давалися спортсменам і тренерам і пам’ятки, і контакти. Або, якщо мова йде про життя або смерть, випадок терміновий, спортсмен може використати цей препарат з майбутнім сповіщенням WADA, що відбувся такий-то випадок, це був такий-то препарат, необхідність виникла ось тому. Як ви вважаєте, спортсменка і її тренер зробили щось з цього? На жаль, ні! Ні запиту на дозвіл на терапевтичне використання, ні подальшого сповіщення WADA не було. Для мене це дивно, не зрозуміло. Це вже саме по собі порушення Антидопінгових правил, за яке передбачені санкції.

Наступний момент. За тиждень після цього до спортсменки приїжджають допінг-офіцери, і вона здає офіційний допінг-контроль. У формі, яку заповнює спортсменка, є графа – препарати, які вона приймала впродовж певного відрізка часу. І спортсмен зобов’язаний туди внести всі препарати, які він приймав. Як ви думаєте, той препарат, який став причиною для дискваліфікації, було внесено в цю форму? Певно, більшість вже здогадалася. Ні! Чому? Відповіді не має. Чи можуть допустити собі таке спортсмен та тренер, які вважають себе професіоналами? І це також є допінговим порушенням, передбаченим правилами IAAF, за яке є санкції. І лише третім пунктом в цьому переліку порушень йде сам заборонений препарат, який йде у спортсменки.

А тепер спробуйте себе поставити на місце фахівців AIU, які розглядали це питання, і до яких спортсменка зверталася з проханням про пом’якшення покарання. Вони бачать, що спортсменка порушила одного разу правила, потім явно намагалася приховати щонайменше вживання цього препарату, а можливо якихось інших. Вона не визнала свою провину, не покаялася в скоєному. Ще раз повернемося до того, з чого починали: в правилах WADA записано, що спортсмен несе відповідальність за все, що потрапляє в його організм не залежно від того, за його волею це відбулося чи ні. І очевидно, що вони розглядають цей випадок не як трагічний збіг обставин, а як навмисні дії спортсмена і тренера, які декілька разів свідомо порушують правила WADA. І тут не допоможуть ніякі юристи. Бо проблеми, які виникли, це не проблеми юридичного характеру. Це проблеми щонайменше кричущого непрофесіоналізму, безграмотності, безвідповідальності конкретної спортсменки і конкретного тренера».

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