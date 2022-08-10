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Федерація боксу: Рішення про «обрання» Кирила Шевченка скасовано, конференція, що ним скликається – незаконна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Федерація боксу: Рішення про «обрання» Кирила Шевченка скасовано, конференція, що ним скликається – незаконна
Міжнародна (IBA) і Європейська федерації боксу (EUBC) підтвердили повноваження Володимира Продивуса
фото з відкритих джерел

Раніше Федерація боксу України виключила зі свого складу 10 регіональних осередків

Контрольно-дисциплінарна комісія Федерації боксу України скасувала рішення, яким президентом ФБУ нібито був обраний Кирило Шевченко, а також визнала несанкціонованими збори, які він анонсував на 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення, опубліковане на сайті федерація.

Згідно з рішенням КДК, проводити конференції уповноважено виключно бюро ФБУ. Що стосується зборів 9 серпня, то їх організували неуповноважені особи, щодо яких напередодні були введені санкції – довічна заборона на діяльність в боксі.

Відповідно, ця конференція і всі прийняті нею рішення визнані незаконними. В тому числі затвердження нової редакції статуту організації, зміну керівних органів ФБУ, затвердження нової символіки тощо.

«Такі збори порушують порядок скликання конференцій ФБУ, порушують Статут ФБУ, підривають престиж, авторитет і єдність Федерації боксу України і є незаконними», – сказано в рішенні.

Раніше ФБУ виключила зі свого складу 10 регіональних осередків.

Таким чином, станом на сьогодні, Федерація налічує 13 представництв: у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Запорізькій, Львівській, Луганській, Миколаївській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій та Черкаській областях України.

Крім того, введені санкції проти 26 осіб, які брали участь у незаконній «конференції ФБУ» 22 лютого 2022 року.

Міжнародна (IBA) і Європейська федерації боксу (EUBC) також не визнали Шевченка новим головою ФБУ. Вони підтвердили повноваження Володимира Продивуса як єдиного законного президента Федерації боксу України.

Теги: бокс скандал спорт

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