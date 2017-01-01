Федерер більше не планує виступати в Кубку Девіса

Роджер Федерер з перервами виступав в Кубку Девіса з 1999 по 2014 роки

Друга ракетка світу Роджер Федерер, ймовірно, більше ніколи не зіграє за збірну Швейцарії в Кубку Девіса. «Я офіційно не завершив виступи в Кубку Девіса, але малоймовірно, що я зіграю в турнірі на цьому етапі моєї кар'єри. Ви знаєте, я не ставив перед собою мету зіграти на Олімпіаді-2020 на Токіо. Я був чемпіоном, я ставав другим. Я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роджер Федерер з перервами виступав в Кубку Девіса з 1999 по 2014 роки

Друга ракетка світу Роджер Федерер, ймовірно, більше ніколи не зіграє за збірну Швейцарії в Кубку Девіса.

«Я офіційно не завершив виступи в Кубку Девіса, але малоймовірно, що я зіграю в турнірі на цьому етапі моєї кар'єри. Ви знаєте, я не ставив перед собою мету зіграти на Олімпіаді-2020 на Токіо. Я був чемпіоном, я ставав другим. Я відчуваю, що на Олімпійських іграх досяг багато хорошого», - цитує Федерера Tennis World USA.

Роджер Федерер з перервами виступав в Кубку Девіса з 1999 по 2014 роки. Три роки тому разом зі Стеном Вавринкою 19-кратний чемпіон турнірів серії Великого шолома приніс Швейцарії першу і поки що єдину перемогу в головному командному турнірі в чоловічому тенісі. Всього в матчах Кубка Девіса на рахунку Федерера 40 перемог в 48 матчах.

Роджер Федерер в минулому сезоні завоював сім титулів (Australian Open, Вімблдон, Індіан-Уельс, Маямі, Шанхай, Галле і Базель) і завершив рік в ранзі другої ракетки світу.

Джерело: sportarena.com