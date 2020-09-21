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    Феєричний виступ «жовто-блакитних». Веслувальники з України тріумфували на змаганнях в Угорщині

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    Українська збірна молодих веслувальників в Угорщині - Феєричний виступ «жовто-блакитних». Веслувальники з України тріумфували на змаганнях в Угорщині
    Українська збірна молодих веслувальників в Угорщині
    Світлина - ukraine-canoe.org

    Українці виграли низку нагород на турнірі в Угорщині

    Українські веслувальники завоювали 32 медалі (11 «золотих», 10 «срібних» та 11 «бронзових») юнацьких змаганнях «Olympic Hopes», які завершились в Сегеді (Угорщина).

    Збірна України під керівництвом Юрія Чебана посіла друге місце в медальному заліку і третє місце в Кубку націй (451 очко), поступившись збірній Угорщини (1165) та Чехії (641). Переможцю та призерам Кубку націй вручені спеціальні кубки.

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    Феєричний виступ «жовто-блакитних». Веслувальники з України тріумфували на змаганнях в Угорщині
    Феєричний виступ «жовто-блакитних». Веслувальники з України тріумфували на змаганнях в Угорщині
    Феєричний виступ «жовто-блакитних». Веслувальники з України тріумфували на змаганнях в Угорщині
    Феєричний виступ «жовто-блакитних». Веслувальники з України тріумфували на змаганнях в Угорщині

    В останній день змагань, коли визначалися переможці на дистанції 200 м, українські веслувальники завоювали п’ять «золотих» та дві бронзові медалі.

    Чемпіонами стали каноїстка Ксенія Романчук (16 років), байдарочники Даніл Куценко (16), Даниїл Платаш (17), Іван Дяченко (17), а також каное-двійка у складі Тетяни Смиловенко та Христини Осипчук, додавши вищу нагороду до «срібла» на дистанції 500 м. До речі, ці дівчата-каноїстки завоювали першу та останню медалі збірної України на цих змаганнях.

    Варто відзначити, що головний наставник збірної України з веслування на байдарках і каное Юрій Чебан ставав дворазовим олімпійський чемпіоном Лондона та Ріо-де-Жанейро, а також дворазовим чемпіоном світу. 

    Читайте також: Вінничани посіли перші місця на Чемпіонаті України з веслувального слалому.

    Джерело: Федерація каное України

    веслування Юрій Чебан веслування на байдарках і каное
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