Помер багаторічний президент української спортивної федерації



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Юрій Маслачков Світлина - Федерація каное України

Юрієві Маслачкову було 80 років

У понеділок, 31 серпня, на 81-му році пішов з життя багаторічний президент Федерація каное України Юрій Маслачков.

Юрій Миколайович народився в Дніпрі, де й розпочав займатися веслуванням. У 20 років виконав норматив майстра спорту України.

В 1963 він закінчив Київський інститут фізкультури (зараз – Національний університет фізичного виховання і спорту України) і упродовж 14-ти років працював тренером на різних рівнях, зокрема в збірній СССР (у 1972 році присвоєне звання «заслужений тренер УССР»).

З 1977-го по 2013-й Юрій Маслачков працював на керівних посадах у різних спортивних організаціях, зокрема очолював Федерацію каное України (2005-2013).

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