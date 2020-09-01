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    Новини

    Помер багаторічний президент української спортивної федерації

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    Юрій Маслачков - Помер багаторічний президент української спортивної федерації
    Юрій Маслачков
    Світлина - Федерація каное України

    Юрієві Маслачкову було 80 років

    У понеділок, 31 серпня, на 81-му році пішов з життя багаторічний президент Федерація каное України Юрій Маслачков.

    Юрій Миколайович народився в Дніпрі, де й розпочав займатися веслуванням. У 20 років виконав норматив майстра спорту України.

    В 1963 він закінчив Київський інститут фізкультури (зараз – Національний університет фізичного виховання і спорту України) і упродовж 14-ти років працював тренером на різних рівнях, зокрема в збірній СССР (у 1972 році присвоєне звання «заслужений тренер УССР»).

    З 1977-го по 2013-й Юрій Маслачков працював на керівних посадах у різних спортивних організаціях, зокрема очолював Федерацію каное України (2005-2013).

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    веслування смерть веслування на байдарках і каное
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