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    «Фенербахче» відновив інтерес до півзахисника збірної України

    На Коноплянку полюють чотири клуби, серед яких гранд чемпіонату Туреччини
    Український півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка все ж може змінити клуб цієї зими. До 28-річного футболіста проявляють інтерес чотири клуби, один з яких - «Фенербахче». Турецький клуб збирався підписати українця ще влітку і в останній день трансферного вікна робив пропозицію «Шальке» в розмірі 16 млн євро.
    • Сьогодні, 15:16
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    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images
    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images

    На Коноплянку полюють чотири клуби, серед яких гранд чемпіонату Туреччини

    Український півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка все ж може змінити клуб цієї зими.

    До 28-річного футболіста проявляють інтерес чотири клуби, один з яких - «Фенербахче».

    Турецький клуб збирався підписати українця ще влітку і в останній день трансферного вікна робив пропозицію «Шальке» в розмірі 16 млн євро.

    Сторони не домовилися, нову спробу придбати Коноплянку «Фенербахче» зробить взимку.

    Раніше повідомлялося про інтерес до Коноплянки з боку «Шахтаря».

    Керівництво «Шальке» заявило, що не збирається відмовлятися від гравця.

    Джерело: ua.tribuna.com

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