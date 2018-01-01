«Фенербахче» відновив інтерес до півзахисника збірної України

На Коноплянку полюють чотири клуби, серед яких гранд чемпіонату Туреччини

Український півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка все ж може змінити клуб цієї зими. До 28-річного футболіста проявляють інтерес чотири клуби, один з яких - «Фенербахче». Турецький клуб збирався підписати українця ще влітку і в останній день трансферного вікна робив пропозицію «Шальке» в розмірі 16 млн євро.