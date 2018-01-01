«Фенербахче» відновив інтерес до півзахисника збірної України
- Сьогодні, 15:16
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Євген Коноплянка. Фото: Getty Images
На Коноплянку полюють чотири клуби, серед яких гранд чемпіонату Туреччини
Український півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка все ж може змінити клуб цієї зими.
До 28-річного футболіста проявляють інтерес чотири клуби, один з яких - «Фенербахче».
Турецький клуб збирався підписати українця ще влітку і в останній день трансферного вікна робив пропозицію «Шальке» в розмірі 16 млн євро.
Сторони не домовилися, нову спробу придбати Коноплянку «Фенербахче» зробить взимку.
Раніше повідомлялося про інтерес до Коноплянки з боку «Шахтаря».
Керівництво «Шальке» заявило, що не збирається відмовлятися від гравця.
Джерело: ua.tribuna.com