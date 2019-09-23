«Феррарі» виграла три гонки поспіль уперше за останні 11 років



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Себастьян Феттель Yahoo!Sports

Напередодні пілот команди Себастьян Феттель переміг на Гран-прі Сингапуру

Пілот команди «Феррарі» Себастьян Феттель переміг напередодні на Гран-прі Сингапуру в Формулі-1. До цього дві попередні гонки в Бельгії та Італії вигравав партнер Феттеля по команді Шарль Леклер.

«Феррарі» виграла три гонки Формули-1 поспіль вперше з 2008 року, коли Кімі Ряйконнен та Феліпе Маса перемагали в Малайзії, Бахрейні, Іспанії та Туреччині.

У особистому заліку і надалі попереду Льюїс Хемілтон з «Мерседеса» - 296 очок. Далі ідуть Валттері Боттас («Мерседес», 231), Шарль Леклер («Феррарі», 200), Макс Ферстаппен («Ред Булл», 200), Себастьян Феттель («Феррарі», 194).

У Кубку конструкторів попереду «Мерседес» - 527 очок. За ним ідуть «Феррарі» (394) та «Ред Булл» (289).