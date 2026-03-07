Головна Спорт Новини
Ферстаппен і ще два пілоти отримали дозвіл стартувати на Гран-прі Австралії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Макс Ферстаппен розпочне австралійський етап із низів
фото: Reuters

Тріо гонщиків не показало час у кваліфікаційному заїзді

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен допущений до старту першого етапу сезону Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport.

Нідерландець з «Ред Булла» розбив болід у першому сегменті кваліфікації Гран-прі Австралії. Ферстаппен якраз розпочав швидке коло, як несподівано втратив керування. Болід розвернуло, машина вилетіла в гравій, а потім – у відбійник.

Лідер австрійської стайні зумів уникнути травм. Утім, він не зміг проїхати повноцінне коло. Тож його допустили до гонки за спеціальною процедурою, врахувавши час на колі під час вільних практик.

За тим же принципом дозвіл змагатися отримав іспанський пілот Карлос Сайнс. Пілот «Вільямса» навіть не виїжджав із боксів у кваліфікації. Проте, його показники у вільних заїздах цілком задовольнили організаторів.

Нарешті Ленс Стролл із команди «Астон Мартін» отримав допуск як виняток. Упродовж вікенду він жодного разу не вклався у 107 % від найкращого часу та не вийшов на кваліфікаційну сесію. За звичних умов канадця мали би не допустити до гонки, але зробили поправку на новий технічний регламент.

До слова, британець Джордж Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії за кермом «Мерседеса». Компанію йому на першому ряду стартової решітки склад напарник Андреа Кімі Антонеллі. З другого ряду стартуватимуть Ізак Аджар («Ред Булл)» і гонщик «Феррарі» Шарль Леклер.

Нагадаємо, в січні був заарештований експілот Формули-1 Антоніо Піццонія. Під час дитячих змагань у Техасі він напав на батька конкурента свого сина. З-під варти бразилець вийшов під заставу.

