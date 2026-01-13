У США поліція затримала колишнього пілота Формули-1

45-річний Піццонія виступав у Формулі-1 з 2003 по 2005 рік за «Вільямс» та «Ягуар»

Піццонію заарештували через напад на людину

У США поліція Техасу заарештувала колишнього пілота Формули-1 бразильця Антоніо Піццонію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Formula Passion.

Піццонію заарештували через напад на людину. Після картингових перегонів, у яких брав участь син гонщика, між Піццонією та батьком іншого хлопчика виникла суперечка, яка призвела до бійки. Піццонію відпустили після внесення застави.

45-річний Піццонія виступав у Формулі-1 з 2003 по 2005 рік за «Вільямс» та «Ягуар». Найкращим результатом бразильця було сьоме місце на Гран-прі Німеччині у 2004 році.

