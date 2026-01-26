Головна Спорт Новини
Легендарний пілот Формули-1 Шумахер більше не прикутий до ліжка – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Легендарний пілот Формули-1 Шумахер більше не прикутий до ліжка – ЗМІ
57-річний Шумахер є семиразовим чемпіоном Формули-1 та одним із найкращих гонщиків в історії
фото: Reuters

Німецький гонщик може пересуватися на кріслі колісному за допомогою медперсоналу

Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 німець Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

У 2013 році Шумахер отримав тяжку черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французьких Альпах. Довгий час він був прикутий до ліжка та підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Джерела Daily Mail повідомляють, що тепер Шумахер може пересуватися на інвалідному візку за допомогою медсестри та терапевта.

Він знаходиться у своєму особняку на гірському хребті Майорки.

Також зазначається, що німець не може розмовляти. Він реагує лише за допомогою моргання. 

Одне з джерел повідомило, що Шумахер ймовірно розуміє деякі речі, що відбуваються поруч з ним, але не всі.

57-річний Шумахер є семиразовим чемпіоном Формули-1 та одним із найкращих гонщиків в історії.

Нагадаємо, у США поліція Техасу заарештувала колишнього пілота Формули-1 бразильця Антоніо Піццонію

Піццонію заарештували через напад на людину. Після картингових перегонів, у яких брав участь син гонщика, між Піццонією та батьком іншого хлопчика виникла суперечка, яка призвела до бійки. Піццонію відпустили після внесення застави.

45-річний Піццонія виступав у Формулі-1 з 2003 по 2005 рік за «Вільямс» та «Ягуар». Найкращим результатом бразильця було сьоме місце на Гран-прі Німеччині у 2004 році.

 

 

Міхаель Шумахер Формула-1 спорт

