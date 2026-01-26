Легендарний пілот Формули-1 Шумахер більше не прикутий до ліжка – ЗМІ

57-річний Шумахер є семиразовим чемпіоном Формули-1 та одним із найкращих гонщиків в історії

Німецький гонщик може пересуватися на кріслі колісному за допомогою медперсоналу

Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 німець Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

У 2013 році Шумахер отримав тяжку черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французьких Альпах. Довгий час він був прикутий до ліжка та підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Джерела Daily Mail повідомляють, що тепер Шумахер може пересуватися на інвалідному візку за допомогою медсестри та терапевта.

Він знаходиться у своєму особняку на гірському хребті Майорки.

Також зазначається, що німець не може розмовляти. Він реагує лише за допомогою моргання.

Одне з джерел повідомило, що Шумахер ймовірно розуміє деякі речі, що відбуваються поруч з ним, але не всі.

57-річний Шумахер є семиразовим чемпіоном Формули-1 та одним із найкращих гонщиків в історії.

