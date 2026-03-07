Головна Спорт Новини
«Ліверпуль» продовжив контракт із провідним півзахисником

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Раян Гравенберх став своїм у складі «червоних»
фото: Reuters

Сторони уклали договір на тривалий період

Хавбек збірної Нідерландів Раян Гравенберх продовжить виступи за англійський «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нідерландець пролонгував контракт із мерсисайдцями. Попередня угода була розрахована до літа 2028 року. Тепер же Гравенберх може затриматися на «Енфілді» до кінця сезону 2031/32.

Півзахисник перебрався до «Ліверпуля» на початку осені 2023-го. Мюнхенська «Баварія» тоді отримала за нього 40 млн євро. Раніше Гравенберх також виступав за рідний амстердамський «Аякс».

У нинішньому сезоні Гравенберх провів 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу хавбек записав шість голів і чотири результативні передачі. З моменту переїзду на Туманний Альбіон він залишається безумовним виконавцем основи.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Теги: Раян Ґравенберх ФК Ліверпуль Прем'єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

