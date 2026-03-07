«Баварія» втратила капітана на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Німецький гранд вийде на поєдинок плейоф турніру без лідера команди

Воротар Мануель Ноєр не допоможе мюнхенській «Баварії» у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Аталанти» з Бергамо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Ветеран зазнав травми напередодні. У матчі чемпіонату Німеччини проти «Боруссії» з Менхенгладбаха (4:1) голкіпер провів лише тайм. У досвідченого воротаря діагностували розтягнення литкового м'яза.

Ноєр гарантовано пропустить поєдинок проти «Богині» 10 березня. Під питанням і участь кіпера в матчі-відповіді. Друга зустріч із бергамасками запланована на 18 березня.

У нинішньому сезоні Ноєр зіграв 29 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 27 м'ячів. Зберіг ворота сухими німець в десяти матчах. Підмінить капітана резервіст Йонас Урбіг, за плечима якого 11 поєдинків у цій кампанії (11 пропущених).

До слова, раніше «Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати нападника Гаррі Кейна. Контракт із бомбардиром розрахований до літа 2027 року. Якщо пролонгувати договір не вдасться, то «ротен» придбають Віктора Осімгена з чемпіонату Туреччини.

Тим часом дортмундська «Боруссія» втратила капітана команди до кінця сезону. Універсал Емре Джан порвав «хрести» лівого коліна. Він пропустить щонайменше півроку.