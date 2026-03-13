Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Макс Ферстаппен розгніваний темпом машини
фото: Reuters

Нідерландець розчарований результатами кваліфікації до спринту

Пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппен незадоволений темпом стайні на Гран-прі Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport-Magazin.

«Увесь цей день – справжня катастрофа. Наша машина не мала ні темпу, ні балансу, ні зчеплення з трасою. Це, мабуть, найгірше. У поворотах ми втрачали надто багато часу. Тож проблема не в двигуні, а в самому боліді. Торішній болід «Ред Булла» теж мав труднощі в середньошвидкісних поворотах», – розповів чотириразовий чемпіон світу.

Ферстаппен фінішував у кваліфікації до спринту восьмим. Попереду нього в повному складі опинилися команди «Мерседес», «Макларен» і «Феррарі». Також нідерландського гонщика несподівано випередив пілот «Альпін» П'єр Гаслі.

У дебютній гонці сезону-2026 Ферстаппен зумів фінішувати шостим. На трасі «Альберт Парк» в австралійському Мельбурні він стартував із хвоста пелотону, але зумів прорватися в залікову зону. Також нідерландець проїхав на Гран-прі Австралії найшвидше коло.

Нагадаємо, кваліфікацію до спринту виграв британський гонщик Джордж Расселл. Пілот «Мерседеса» випередив партнера по команді Андреа Кімі Антонеллі з Італії. Третій час показав британець Ландо Норріс («Макларен»).

Тим часом автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1. Дирекція траси прагне повернутися у календар замість Бахрейну чи Саудівської Аравії. Витрати готова покрита компанія «Тойота».

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гран-прі Бахрейну цьогоріч може не відбутися
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
4 березня, 11:59
Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
5 березня, 17:09
Льюїс Гемілтон тепер має власну ферму
Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога
6 березня, 18:45
Андреа Кімі Антонеллі та Джордж Расселл переможно розпочали сезон
Расселл тріумфував на першому етапі сезону Формули-1
8 березня, 08:50
Автодром «Фудзі Спідвей» чотири рази приймав етапи Формули-1
Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході
Вчора, 16:31
Джордж Расселл стартуватиме першим у спринті Шанхая
«Мерседес» легко виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Китаю
Сьогодні, 10:49

Новини

Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі
Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі
Navi пробилися у півфінал ESP Pro League Season 23
Navi пробилися у півфінал ESP Pro League Season 23
Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу
Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ
Легендарний норвезький лижник отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу
Легендарний норвезький лижник отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу

Новини

Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua