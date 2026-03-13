Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї

Нідерландець розчарований результатами кваліфікації до спринту

Пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппен незадоволений темпом стайні на Гран-прі Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport-Magazin.

«Увесь цей день – справжня катастрофа. Наша машина не мала ні темпу, ні балансу, ні зчеплення з трасою. Це, мабуть, найгірше. У поворотах ми втрачали надто багато часу. Тож проблема не в двигуні, а в самому боліді. Торішній болід «Ред Булла» теж мав труднощі в середньошвидкісних поворотах», – розповів чотириразовий чемпіон світу.

Ферстаппен фінішував у кваліфікації до спринту восьмим. Попереду нього в повному складі опинилися команди «Мерседес», «Макларен» і «Феррарі». Також нідерландського гонщика несподівано випередив пілот «Альпін» П'єр Гаслі.

У дебютній гонці сезону-2026 Ферстаппен зумів фінішувати шостим. На трасі «Альберт Парк» в австралійському Мельбурні він стартував із хвоста пелотону, але зумів прорватися в залікову зону. Також нідерландець проїхав на Гран-прі Австралії найшвидше коло.

Нагадаємо, кваліфікацію до спринту виграв британський гонщик Джордж Расселл. Пілот «Мерседеса» випередив партнера по команді Андреа Кімі Антонеллі з Італії. Третій час показав британець Ландо Норріс («Макларен»).

Тим часом автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1. Дирекція траси прагне повернутися у календар замість Бахрейну чи Саудівської Аравії. Витрати готова покрита компанія «Тойота».