Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ
Дербі Києва відбудеться в п'ятницю
фото: ФК «Динамо»

Дербі Києва стане окрасою програми п'ятниці в елітному дивізіоні України

Сьогодні, 13 березня, столичне «Динамо» прийме київську «Оболонь» в рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Оболонь»

На 12:15 13 березня підопічні Ігоря Костюка виглядають лідером симпатій, переконані фахівці GGBET. На звитягу «біло-синіх» запропоновано коефіцієнт 1,27. Тим часом на перемогу «пивоварів» закладено кеф 12,73. На підсумкову нічию в дербі виставлено бал 6,00. Шаленим коефіцієнтом 18,06 оцінено ймовірність мінімальної перемоги «Оболоні». На тотал менше 1,0 закладено кеф 9,80.

Передматчевий стан команд

Після зимової паузи «Динамо» наразі лише перемагає. «Біло-сині» почергово здолали львівський «Рух» (1:0), «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського (4:0) та житомирське «Полісся» (2:1). Як наслідок, столичний гранд підтягнувся до чільної трійки на відстань одного очка. Ще одна звитяга припала на чвертьфінал Кубка України, де колектив Костюка вибив «Інгулець» з Петрова (2:0).

Потужно стартувала в другій половині сезону й «Оболонь». До свого активу «пивовари» записали сім очок у трьох турах. Перемогу над «Олександрією» оформили в кабінетах через незадовільний стан газону на Кіровоградщині. Потім заводська команда мінімально переграла «Рух». А минулого тижня «Оболонь» набрала один пункт у протистоянні з криворізьким «Кривбасом» (0:0).

Реклама. 21+

Київське «Динамо» має амбітні плани на другу частину сезону із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Історія очних зустрічей

У першому колі протистояння вийшло по-справжньому бойовим (2:2). І навіть мало присмак скандалу. «Динамо» двічі виходило вперед зусиллями оборонців Караваєва та Михавка, але «пивовари» два рази зуміли зрівняти рахунок. У складі «Оболоні» голами відзначилися нападники Нестеренко та Устименко. А на останній хвилині арбітр фінальним свистком зірвав потенційний вихід команди Олександра Антоненка на самотнього воротаря «біло-синіх».

У своїй новітній історії «пивовари» провели вісім поєдинків проти «Динамо». Абсолютна перевага на боці гранда – шість перемог «біло-синіх» і одна нічия. Єдину перемогу «Оболонь» оформила в Кубку України. Це сталося в 1/8 фіналу турніру сезону 2023/24. Єдиний м'яч у поєдинку забив нападник Суханов, який досі захищає кольори «пивоварів». Найкращим бомбардиром протистояння залишається ексфорвард «Динамо» Ванат (п'ять м'ячів).

Де дивитися матч «Динамо» – «Оболонь»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме дербі наживо телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ ФК «Оболонь-Бровар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нікола Ріццолі визнав помилку рефері Миколи Балакіна
Ріццолі – про резонансне рішення Балакіна: Біловар мав бути вилучений з поля
Вчора, 15:59
Самба Діалло намагатиметься проявити себе в місті Лева
«Динамо» несподівано віддало легіонера середняку Прем'єр-ліги
Вчора, 11:00
Микола Балакін залишився без роботи в прийдешні вихідні
Арбітр Балакін, який судив гру «Полісся» – «Динамо», лишився без роботи
Вчора, 10:29
Валентин Рубчинський продовжить кар'єру в місті Лева
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024
11 березня, 17:33
Владислав Супряга продемонстрував якості бомбардира
«Воскреслий» форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
11 березня, 13:28
Юрій Вернидуб не уник сумнівних контактів
Вернидуб потиснув руку росіянину зі шлейфом підтримки вторгнення РФ
10 березня, 10:23

Новини

Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу
Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ
Легендарний норвезький лижний отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу
Легендарний норвезький лижний отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу
«Челсі» продовжив контракт із капітаном команди
«Челсі» продовжив контракт із капітаном команди
Екслідер ПСЖ став найстаршим дебютантом в історії Ліги Європи
Екслідер ПСЖ став найстаршим дебютантом в історії Ліги Європи

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну