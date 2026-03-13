«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ

Дербі Києва стане окрасою програми п'ятниці в елітному дивізіоні України

Сьогодні, 13 березня, столичне «Динамо» прийме київську «Оболонь» в рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Оболонь»

На 12:15 13 березня підопічні Ігоря Костюка виглядають лідером симпатій, переконані фахівці GGBET. На звитягу «біло-синіх» запропоновано коефіцієнт 1,27. Тим часом на перемогу «пивоварів» закладено кеф 12,73. На підсумкову нічию в дербі виставлено бал 6,00. Шаленим коефіцієнтом 18,06 оцінено ймовірність мінімальної перемоги «Оболоні». На тотал менше 1,0 закладено кеф 9,80.

Передматчевий стан команд

Після зимової паузи «Динамо» наразі лише перемагає. «Біло-сині» почергово здолали львівський «Рух» (1:0), «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського (4:0) та житомирське «Полісся» (2:1). Як наслідок, столичний гранд підтягнувся до чільної трійки на відстань одного очка. Ще одна звитяга припала на чвертьфінал Кубка України, де колектив Костюка вибив «Інгулець» з Петрова (2:0).

Потужно стартувала в другій половині сезону й «Оболонь». До свого активу «пивовари» записали сім очок у трьох турах. Перемогу над «Олександрією» оформили в кабінетах через незадовільний стан газону на Кіровоградщині. Потім заводська команда мінімально переграла «Рух». А минулого тижня «Оболонь» набрала один пункт у протистоянні з криворізьким «Кривбасом» (0:0).

Реклама. 21+ Київське «Динамо» має амбітні плани на другу частину сезону із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Історія очних зустрічей

У першому колі протистояння вийшло по-справжньому бойовим (2:2). І навіть мало присмак скандалу. «Динамо» двічі виходило вперед зусиллями оборонців Караваєва та Михавка, але «пивовари» два рази зуміли зрівняти рахунок. У складі «Оболоні» голами відзначилися нападники Нестеренко та Устименко. А на останній хвилині арбітр фінальним свистком зірвав потенційний вихід команди Олександра Антоненка на самотнього воротаря «біло-синіх».

У своїй новітній історії «пивовари» провели вісім поєдинків проти «Динамо». Абсолютна перевага на боці гранда – шість перемог «біло-синіх» і одна нічия. Єдину перемогу «Оболонь» оформила в Кубку України. Це сталося в 1/8 фіналу турніру сезону 2023/24. Єдиний м'яч у поєдинку забив нападник Суханов, який досі захищає кольори «пивоварів». Найкращим бомбардиром протистояння залишається ексфорвард «Динамо» Ванат (п'ять м'ячів).

Де дивитися матч «Динамо» – «Оболонь»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме дербі наживо телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.