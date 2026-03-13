Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу

Крустіна та Юмікіс залишають п'єдестла пошани, щоб не робити фото з росіянами

Латвійські спортсмени продемонстрували своє ставлення до представників країни-агресора

Латвійські скелетоністи Каміла Крустіна та Ренарс Юмікіс відмовилися фотографуватися з російськими спортсменами на юніорському Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

У змішаній естафеті юніорського Чемпіонату світу зі скелетону Крустіна та Юмікіс посіли друге місце. Бронзу здобули росіяни Поліна Князєва та Єремій Зиков.

Під час церемонії нагородження призерів змагань лунав гімн Німеччини на честь переможців – Марі Ангерер та Мартіна Буххайма. Відразу після цього Крустіна та Юмікіс покинули п'єдестали пошани, щоб не робити фото з представниками країни-агресора.

«Браво, Латвіє!», – такими вигуками зустріли глядачі вчинок латвійських скелетоністів.

Варто зазначати, що Зиков у 2022 році незаконно відвідував анексований Крим та лайкав допис з літерою «Z». Однак, Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF), яка проводить проросійську політику, визнала його нейтральним атлетом.

Як повідомлялося, український скелетоніст Ярослав Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів.

18-річний спортсмен здобув золото світової юніорської першості, що проходить у німецькому Альтенберзі, у категоріях U20 та U23.

Юніорський Чемпіонату світу зі скелетону

Ярослав Лавренюк (1.53,52). Девіс Валдовскіс (1.53,70). Ю Гоцін (1.59,28).

Це другий поспіль чемпіонський титул Ярослава на ЮЧС.

Минулого року у швейцарському Санкт-Моріці він виборов для України перше в історії золото чемпіонату світу U20 зі скелетону.