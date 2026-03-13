Головна Спорт Новини
Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Еліна Світоліна набрала чудову форму в 2026 році
фото: Reuters

Перша ракетка України яскраво розпочала новий сезон

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до чотирьох півфіналів турнірів WTA за перші три місяці року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

Напередодні ввечері за океаном досвідчена українка здолала польську тенісистку Ігу Свьонтек у 1/4 фіналу Indian Wells Open. Там Світоліна зустрінеться з представницею Казахстану Єлєною Рибакіною. Матч запланований на ніч проти суботи за київським часом.

Цьогоріч перша ракетка України стартувала з тріумфу на турнірі в новозеландському Окленді. Згодом вона дійшла до півфіналу Australian Open в Мельбурні. Також Світоліна дійшла до фіналу «тисячника» в Еміратах.

У рейтингу Жіночої тенісної асоціації сезон-2026 українка розпочала на 12-й сходинці. Наразі вона йде дев'ятою у класифікації. За підсумками турніру в Індіан-Веллсі Світоліна підніметься щонайменше на восьме місце.

Раніше російський тенісист Марк Кауфман отримав дискваліфікацію через порушення антикорупційних правил. Спершу він намагався оскаржити бан за приховування інформації. Однак, згодом перестав виходити на зв'язок із ревізорами та залишатиметься поза кортом.

Нагадаємо, американка Серена Вільямс отримала дозвіл на повернення до змагань. Вона відбула шість місяців у пулі тестування на допінг, тож тепер у будь-який момент може повернутися на корт. 44-річна легенда зачохлила ракетку ще в 2022 році після US Open.

