Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Мерседес» легко виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Китаю

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Мерседес» легко виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Китаю
Джордж Расселл стартуватиме першим у спринті Шанхая
фото: Reuters

Пілоти німецько-британської стайні не мали рівних у п'ятницю

Гонщик «Мерседеса» Джорджа Расселла стартуватиме першим у спринті Гран-прі Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати сесії.

У фінальному сегменті британець проїхав найкраще коло з часом 1:31,520 хвилини. Він майже на три десятих секунди випередив італійського пілота Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»). Решта гонщиків програла Расселлу понад півсекунди.

У першій частині кваліфікації з боротьби вибули три стайні в повному складі. Перес із «Кадилака» навіть не виїхав на трасу. Компанію йому в хвості пелотону склав напарник Боттас, а також пілоти «Астон Мартіна» Стролл і Алонсо та гонщики «Вільямс» Сайнс і Албон.

Натомість в другому сегменті припинили змагатися Колапінто («Альпін»), пілот «Рейсінг Буллз» Ліндблад, Бортолето з «Ауді», гонщик «Рейсінг Буллз» Лоусон, Окон із «Альпін», Гюлькенберг («Ауді»). Двом останнім не вистачило менше десятої для виходу в третю частину сесії.

У фіналі кваліфікації спринту з інтригою не склалося. Пілоти «Мерседеса» відірвалися від конкурентів на комфортну відстань. Боротьба за другий ряд на старті розгорнулася між стайнями «Макларен» і «Феррарі». Як наслідок, їхні пілоти стартуватимуть впереміш: Норріс поруч із Гемілтоном, а Піастрі – з Леклером.

Спринт запланований на 05:00 за київським часом суботи. Згодом, о 09:00, відбудеться традиційна кваліфікація. Основна гонка запланована на 09:00 неділі.

Тим часом автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1. Дирекція траси прагне повернутися у календар замість Бахрейну чи Саудівської Аравії. Витрати готова покрита компанія «Тойота».

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.

Читайте також:

Теги: Гран-прі Формула-1 Mercedes

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

57-річний Шумахер є семиразовим чемпіоном Формули-1 та одним із найкращих гонщиків в історії
Легендарний пілот Формули-1 Шумахер більше не прикутий до ліжка – ЗМІ
26 сiчня, 12:07
Гран-прі Бахрейну цьогоріч може не відбутися
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
4 березня, 11:59
Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
5 березня, 17:09
Льюїс Гемілтон тепер має власну ферму
Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога
6 березня, 18:45
Андреа Кімі Антонеллі та Джордж Расселл переможно розпочали сезон
Расселл тріумфував на першому етапі сезону Формули-1
8 березня, 08:50
Автодром «Фудзі Спідвей» чотири рази приймав етапи Формули-1
Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході
Вчора, 16:31

Новини

Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
«Мерседес» легко виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Китаю
«Мерседес» легко виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Китаю
Збірній Ірану з футболу загрожують санкції за відмову від участі у Чемпіонаті світу
Збірній Ірану з футболу загрожують санкції за відмову від участі у Чемпіонаті світу
Сайт Української асоціації футболу припинив роботу: що відомо
Сайт Української асоціації футболу припинив роботу: що відомо
Картка бейсболіста з США була продана на аукціоні за рекордну суму
Картка бейсболіста з США була продана на аукціоні за рекордну суму
Світоліна перемогла другу ракетку світу на турнірі у США
Світоліна перемогла другу ракетку світу на турнірі у США

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua