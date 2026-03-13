«Мерседес» легко виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Китаю

Пілоти німецько-британської стайні не мали рівних у п'ятницю

Гонщик «Мерседеса» Джорджа Расселла стартуватиме першим у спринті Гран-прі Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати сесії.

У фінальному сегменті британець проїхав найкраще коло з часом 1:31,520 хвилини. Він майже на три десятих секунди випередив італійського пілота Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»). Решта гонщиків програла Расселлу понад півсекунди.

У першій частині кваліфікації з боротьби вибули три стайні в повному складі. Перес із «Кадилака» навіть не виїхав на трасу. Компанію йому в хвості пелотону склав напарник Боттас, а також пілоти «Астон Мартіна» Стролл і Алонсо та гонщики «Вільямс» Сайнс і Албон.

Натомість в другому сегменті припинили змагатися Колапінто («Альпін»), пілот «Рейсінг Буллз» Ліндблад, Бортолето з «Ауді», гонщик «Рейсінг Буллз» Лоусон, Окон із «Альпін», Гюлькенберг («Ауді»). Двом останнім не вистачило менше десятої для виходу в третю частину сесії.

У фіналі кваліфікації спринту з інтригою не склалося. Пілоти «Мерседеса» відірвалися від конкурентів на комфортну відстань. Боротьба за другий ряд на старті розгорнулася між стайнями «Макларен» і «Феррарі». Як наслідок, їхні пілоти стартуватимуть впереміш: Норріс поруч із Гемілтоном, а Піастрі – з Леклером.

Спринт запланований на 05:00 за київським часом суботи. Згодом, о 09:00, відбудеться традиційна кваліфікація. Основна гонка запланована на 09:00 неділі.

Тим часом автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1. Дирекція траси прагне повернутися у календар замість Бахрейну чи Саудівської Аравії. Витрати готова покрита компанія «Тойота».

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.