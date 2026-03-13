Легендарний норвезький лижний отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу

Клебо вдарився головою під час падіння у півфіналі спринтерських перегонів

Лижник Йоганнес Клебо отримав струс мозку після падіння у ході спринтерських перегонів на етапі Кубка світу у Драммені (Норвегія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.

Травма Клебо

Клебо вдарився головою під час падіння у півфіналі спринту. Норвежець залишив трасу у супроводі двох організаторів та був шпиталізований.

«Було встановлено, що у нього легка травма голови, невеликий струс мозку. Насамперед, це означає, що він не зможе брати участь у гонці на 50 км у Хольменколлені в суботу. Поки що рано говорити про те, чи візьме він участь у фінальному етапі в Лейк-Плесіді. Враховуючи всі обставини, він почувається добре», – сказав лікар збірної Норвегії Уве Фераген.

Йоганнес Клебо: що відомо

29-річний Клебо є 11-кратним олімпійським чемпіоном – це рекорд зимових Ігор. На Олімпіаді-2026 він здобув шість золотих нагород.

Також норвежець є 15-кратним чемпіоном світу.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце