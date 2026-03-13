Легендарний норвезький лижний отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу
Клебо вдарився головою під час падіння у півфіналі спринтерських перегонів
Лижник Йоганнес Клебо отримав струс мозку після падіння у ході спринтерських перегонів на етапі Кубка світу у Драммені (Норвегія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.
Травма Клебо
Клебо вдарився головою під час падіння у півфіналі спринту. Норвежець залишив трасу у супроводі двох організаторів та був шпиталізований.
«Було встановлено, що у нього легка травма голови, невеликий струс мозку. Насамперед, це означає, що він не зможе брати участь у гонці на 50 км у Хольменколлені в суботу. Поки що рано говорити про те, чи візьме він участь у фінальному етапі в Лейк-Плесіді. Враховуючи всі обставини, він почувається добре», – сказав лікар збірної Норвегії Уве Фераген.
Йоганнес Клебо: що відомо
29-річний Клебо є 11-кратним олімпійським чемпіоном – це рекорд зимових Ігор. На Олімпіаді-2026 він здобув шість золотих нагород.
Також норвежець є 15-кратним чемпіоном світу.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
