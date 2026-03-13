Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний норвезький лижний отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний норвезький лижний отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу
29-річний Клебо є 11-кратним олімпійським чемпіоном
фото: Reuters

Клебо вдарився головою під час падіння у півфіналі спринтерських перегонів

Лижник Йоганнес Клебо отримав струс мозку після падіння у ході спринтерських перегонів на етапі Кубка світу у Драммені (Норвегія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.

Травма Клебо

Клебо вдарився головою під час падіння у півфіналі спринту. Норвежець залишив трасу у супроводі двох організаторів та був шпиталізований.

«Було встановлено, що у нього легка травма голови, невеликий струс мозку. Насамперед, це означає, що він не зможе брати участь у гонці на 50 км у Хольменколлені в суботу. Поки що рано говорити про те, чи візьме він участь у фінальному етапі в Лейк-Плесіді. Враховуючи всі обставини, він почувається добре», – сказав лікар збірної Норвегії Уве Фераген.

Йоганнес Клебо: що відомо

29-річний Клебо є 11-кратним олімпійським чемпіоном – це рекорд зимових Ігор. На Олімпіаді-2026 він здобув шість золотих нагород.

Також норвежець є 15-кратним чемпіоном світу.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: Йоганнес Клебо спорт лижний спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавренюк переписує історію українського скелетону
Скелетоніст Лавренюк здобув два золота юніорського Чемпіонату світу
Вчора, 13:15
Дмитро Суярко є бронзовим призером минулої Паралімпіади в роздільній гонці
Паралімпіада-2026. Анонс п'ятого змагального дня
10 березня, 21:44
Українці повертаються з Польщі з двома бронзами
Українські сноубордисти вибороли дві нагороди на етапі Кубка Європи
10 березня, 14:44
МПК заявив, що форма України з картою країни порушує правила
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді
2 березня, 17:55
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію
27 лютого, 09:50
Шарій у своїх соцмережах присвятив кілька десятків дописів Гераскевичу
«Запрошую вас до України». Гераскевич знову потролив пропагандиста Шарія
25 лютого, 16:26
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Олімпіада. Росіянка, яка незаконно їздила в Крим, взяла чужі лижі та отримала дискваліфікацію
22 лютого, 14:07
Скелетоніст Владислав Гераскевич
«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
21 лютого, 10:00
Росіянка Анастасія Кучерова несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
18 лютого, 16:55

Новини

Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу
Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ
Легендарний норвезький лижний отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу
Легендарний норвезький лижний отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу
«Челсі» продовжив контракт із капітаном команди
«Челсі» продовжив контракт із капітаном команди
Екслідер ПСЖ став найстаршим дебютантом в історії Ліги Європи
Екслідер ПСЖ став найстаршим дебютантом в історії Ліги Європи

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua