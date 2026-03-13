Navi пробилися у півфінал ESP Pro League Season 23

Вітчизняний колектив упевнено здолав чвертьфінальну стадію турніру з CS2

Команда Navi переграла організацію The Mongolz (2:0) у рамках 1/4 фіналу ESP Pro League Season 23. Про це повідомляє «Главком».

Українська кіберспортивна команда обійшлася двома мапами для перемоги. Спершу «Народжені перемагати» дотиснули монгольський колектив на Ancient (13:11). Потім же Navi легко розібралися на Mirage (13:4).

Перемогу вітчизняної організації кували фін Aleksib, молдовський кіберспортсмен iM, українці b1t та w0nderful, а також makazze з Косова. Звітна звитяга стала для Navi дванадцятою у протистоянні з The Mongolz із 2024 року. За плечима монгольської організації вісім перемог.

Наступний суперник «Народжених перемагати» визначиться в поєдинку Mouz та Fut Esports. Німецький та турецький колективи зіграють у пятницю, 13 березня. Форматом турніру в столиці Швеції став single-elimination з bo3-матчами до півфіналу та bo5 – у фіналі.

Нагадаємо, раніше Navi покинули StarLadder Budapest Major 2025 після 1/2 фіналу. Вони зазнали поразки від Faze Clan. «Народжені перемагати» повели після першого раунду, але поступилися у двох наступних.