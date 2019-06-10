Феттель прокоментував небезпечний момент з Хемілтоном на Гран-прі Канади (відео)



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Себастьян Феттель Yahoo!Sports

Напередодні німець програв британцю в Монреалі через штраф

Німецький пілот «Феррарі» Себастьян Феттель прокоментував небезпечний інцидент з лідером «Мерседеса» Льюїсом Хемілтоном під час Гран-прі Канади в Монреалі. Німця оштрафували на п'ять секунд за затримку Хемілтона, що в підсумку позбавило пілота «Феррарі» перемоги.

«Я дійсно люблю старі перегони, старі машини та минулих гонщиків. Мені дійсно подобається цей спорт, але я просто хотів би змагатися в ті часи, а не зараз. Я не погоджуюся з тим, куди прийшов цей спорт», - передає слова Феттеля motorsport.com.

У свою чергу Хемілтон зізнався після гонки, що на місті Феттеля вчинив би аналогічно.

Нагадаємо, пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Канади, випередивши Феттеля та Шарля Леклера з «Феррарі».