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    Феттель прокоментував небезпечний момент з Хемілтоном на Гран-прі Канади (відео)

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    Себастьян Феттель - Феттель прокоментував небезпечний момент з Хемілтоном на Гран-прі Канади (відео)
    Себастьян Феттель
    Yahoo!Sports

    Напередодні німець програв британцю в Монреалі через штраф

    Німецький пілот «Феррарі» Себастьян Феттель прокоментував небезпечний інцидент з лідером «Мерседеса» Льюїсом Хемілтоном під час Гран-прі Канади в Монреалі. Німця оштрафували на п'ять секунд за затримку Хемілтона, що в підсумку позбавило пілота «Феррарі» перемоги.

    «Я дійсно люблю старі перегони, старі машини та минулих гонщиків. Мені дійсно подобається цей спорт, але я просто хотів би змагатися в ті часи, а не зараз. Я не погоджуюся з тим, куди прийшов цей спорт», - передає слова Феттеля motorsport.com.

    У свою чергу Хемілтон зізнався після гонки, що на місті Феттеля вчинив би аналогічно.

    Нагадаємо, пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Канади, випередивши Феттеля та Шарля Леклера з «Феррарі».

     Читайте також: Британець Хемілтон виграв Гран-прі Канади в Формулі-1
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